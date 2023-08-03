مخاطر الإفراط في تركيب الرموش الاصطناعية

الوكيل الاخباري - قد تضفي الرموش الاصطناعية عليكِ جمالاً مبهراً بالطبع، مع تلك الرموش الجميلة الطويلة التي ترفرف، لكن هل تعلمين أن الرموش الاصطناعية يمكن أن تؤذي عينيك، وتؤدي إلى إصابتهما بالتهابات العين، وردود الفعل التحسسية، وفي بعض الحالات تحدث مشاكل أكثر خطورة؟

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للرموش مهمة محددة:

للرموش الطبيعية مهمة حيوية، هي تقليل تدفق الهواء إلى عينيك، والحفاظ على الرطوبة الزائدة فيهما، وتصفية أشعة الشمس. بطبيعتها، تكون العيون رطبة بسبب الإطار المسيل للدموع الذي يحميها، وعندما يتدفق الهواء بكثرة إلى داخل العين، تتبخر الرطوبة، وتدخل حبيبات الغبار والرواسب الأخرى أيضًا إلى العين. هنا، يأتي دور الرموش، التي تساعد على التحكم في كمية الهواء، وتحمي العين من الإصابة بالجفاف.



مخاطر استخدام الرموش الاصطناعية:

إذا كنت تضعين رموشًا اصطناعية أو تفكرين في القيام بذلك، فأنت بحاجة لفهم المخاطر المرتبطة بذلك بصورة كاملة وجيدة. في أي وقت يكون لديك جسم غريب بالقرب من عينيك، هناك احتمالية حدوث مشاكل. وأكثر مشاكل استخدام الرموش الاصطناعية شيوعًا ما يلي:



- التهابات العين.

- ردود الفعل التحسسية.

- ضرر يلحق برموشك الطبيعية.

- إصابات العين.

- التهابات العين.



ويمكن أن تحدث العدوى عندما تتجمع البكتيريا تحت غراء الرموش، وعلى الرموش الاصطناعية نفسها. أيضًا، إذا قمت بإسقاط رمشك على سطح قبل وضعه على الجفن، فهناك خطر من دخول البكتيريا والأوساخ الضارة إلى العين. ويمكن أن تنتج العدوى، أيضًا، عن عدم تنظيف الجفن بعد إزالة الرموش الاصطناعية، أو مشاركتها مع صديقة لك، ما يتسبب في انتقال العدوى، وقد يؤدي إلى "دمل الجفن" أو التهاب الملتحمة.



ردود الفعل التحسسية:

عادة، تكون ردود الفعل التحسسية ناتجة عن الغراء المستخدمة لتثبيت الرموش الاصطناعية في مكانها، لأنها غالبًا تحتوي على الفورمالديهايد. وقد يكون لدى أخريات حساسية تجاه الألياف المستخدمة في صنع الرموش الاصطناعية نفسها. ويمكن أن تتسبب ردود الفعل التحسسية تجاه الرموش في الشعور بالوخز، أو الحرقان أو التورم أو الطفح الجلدي.



ضرر يلحق برموشك الطبيعية:

قد يتسبب استخدام الرموش الاصطناعية، أيضًا، في فقدان رموشك بشكل مؤقت أو دائم. ويمكن أن يتسبب نزع الرموش الاصطناعية في تكسر رموشك الحقيقية، وإتلاف بصيلات الشعر. عندما يحدث ذلك، قد لا تنمو رموشك مرة أخرى أبدًا.



إصابات العين:

يمكن أن تحدث إصابات العين الأكثر خطورة إذا كانت الرموش الاصطناعية تهيج القرنية، أو إذا تكثَّف الصمغ وسقط في عينيك، ما قد يؤدي إلى خدش القرنية.



حلول:

أفضل حل لتجنب مشاكل العين المصاحبة للرموش الاصطناعية هو عدم وضعها، لكن إذا كان لا بد من ذلك، فحاولي الحفاظ على عينيك آمنتين من خلال:



- الحد من كمية الغراء المستخدمة.

- تجنب الرموش اللامعة أو الجواهر.

- إزالة الرموش بلطف.

- تنظيف الجفن بعد إزالة الرموش.

- تجنب الصمغ بالفورمالديهايد.

- عدم مشاركة رموشك مع الأخريات.



علامات تدل على أن لديك مشكلة في العين:

بعد وضع الرموش الاصطناعية، عليك مراجعة طبيب العيون على الفور؛ إذا ظهر لديك أيٌّ من الأعراض التالية:



- ألم.

- احمرار.

- وجع.

- حساسية للضوء.

- حمى.

- رؤية مشوشة.

- تورم.

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