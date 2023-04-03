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الإثنين، 03-04-2023 10:39 ص

هذه المشروبات تساعدك على الهضم

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الوكيل الاخباري - الأكلات الدسمة تكون ممتعة وقت أكلها، لكن أحياناً يكون هضمها أصعب مما يتوقع البعض.

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ودائماً يربط البعض بين تناول المشروبات والإسراع في عملية الهضم بعد وجبة لذيذة، حتى إن مطاعم المأكولات السريعة أصبحت تضع المشروبات الغازية كميزة إضافية يحصل عليها زبائنها ضمن عروضها للوجبات.


أول المشروبات التي قد تساعدك على الهضم هي الخيار البديهي المتوافر بسهولة؛ هو الماء، الذي يوصف بأنه مساعد طبيعي للجهاز الهضمي.


شرب الماء بكميات كبيرة له عدة فوائد صحية، أبرزها: تسهيل عملية الهضم، ومساعدة الكلى على التخلص من المواد الضارة، التي نتناولها وسط وجباتنا.

كما ينصح خبراء التغذية بشرب الشاي بالنعناع، الذي يقلل تقلصات الأمعاء، ويجعل المعدة أكثر استرخاءً، ما يسهل عملية الهضم، ويساهم في تسريعها أيضاً.


ولا يختلف عنه الشاي بالليمون، المساعد في تهدئة المعدة، والتخلص من أعراض الانتفاخ والإمساك، ومنع التهابات الأمعاء.


الشاي الأخضر له مفعول رائع لتسريع عملية الهضم، فكوب واحد منه بعد نصف ساعة من أي وجبة، سيكون كافياً للتخلص من آثارها.
كما يساهم الشاي الأخضر في تسريع الهضم، فهو محفز جيد لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.


ويعد مشروب النعناع الساخن من أفضل المشروبات المساعدة في عملية الهضم، وهو بمثابة مهدئ طبيعي للمعدة، ويمنع تقلصاتها.

 

 

 




ولا يتوقف الأمر عند المشروبات الساخنة، لأن عصير الليمون من أفضل المشروبات المساعدة على الهضم، خاصة بعد تناول المأكولات البحرية.
يساهم الليمون في تسريع عملية الهضم، وكذلك القضاء على بكتيريا المعدة الضارة، وذلك بخلاف مذاقه اللذيذ والمنعش.


وينصح الأطباء باختيار أنواع جيدة من اللبن الرائب، التي تحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد في عمليات الهضم، وتقلل فرص الإصابة بحموضة المعدة.

 

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