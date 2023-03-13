شرب الماء في المقدمة.. أهم العناصر الغذائية لبشرة نضرة

الوكيل الاخباري - يعد الاهتمام بالبشرة واستمرار نضارتها من الأمور التي تشغل تفكير الكثير من الشباب، وخاصة الفتيات، للحفاظ على أجمل مظهر ممكن.



وإلى جانب المستحضرات المختلفة التي ينتشر استخدامها، تلعب العناصر الغذائية دورًا مهمًا في العناية بالبشرة، وحمايتها من أعراض الشيخوخة.

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في هذا التقرير نتعرف على أهم العناصر الغذائية، التي يوصي بها الخبراء للحفاظ على نضارة البشرة، حسب موقع "onlymyhealth":



الماء



الترطيب المستمر هو شرط أساسي لنضارة البشرة، لذلك يعتبر شرب الماء أمرًا بالغ الأهمية، إذ إن الجلد هو انعكاس مباشر لمستويات رطوبة الجسم.



والأطعمة الغنية بالمياه طريقة ممتازة للحصول على الترطيب اللازم، فيعتبر الخيار مثالًا ممتازًا لذلك، حيث إنه يحتوي على 95% من الماء

وكذلك يفضل تناول البطيخ والخس والشمام.





الأحماض الدهنية



الأحماض الدهنية مثل أوميجا 3 تقلل الالتهاب وتوفر حماية ضد الشيخوخة، سمك السلمون مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 والبروتين، لذلك يعتبر غذاء رائعًا لتعزيز إشراق البشرة.



وتعود فوائد الأحماض الدهنية على القلب أيضًا، وتتوافر إلى جانب سمك السلمون في الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان.



الزنك



يتوافر الزنك بنسبة كبيرة في المحار، الذي يعتبر أيضًا مصدرًا للمعادن الأخرى مثل الحديد والسيلينيوم والنحاس، التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة ولكنها ضرورية لتعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات.



كما يتوفر الزنك في المكسرات والبذور والعدس والفاصوليا، للحصول على كميات مناسبة وأساسية للجسم.



مضادات الأكسدة وفيتامين C



تؤدي الأكسدة إلى شيخوخة الجلد، لذا فإن مضادات الأكسدة تعد سلاحًا ضروريًا للقضاء على آثارها، والحفاظ على نضارة البشرة، ويعتبر التوت والفراولة والطماطم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.



وتشير بعض الأدلة إلى أن الفراولة، يمكن أن تقلل من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الالتهاب.



كذلك يساعد فيتامين C، الموجود في البرتقال والكيوي والبروكلي، على تعزيز تكوين الكولاجين، ويحد من آثار الجذور الحرة، مما يساعد على الحفاظ على بشرة متينة وشابة.

البروتين



يوجد البروتين في مرق العظام والبيض والعدس والمكسرات، ومن أهم وظائفه للجسم بناء الأنسجة وإصلاحها، إذ إن الجلد في دورة تجديد دائمة.



واستهلاك ما يكفي من البروتين ضروري لتكوين تجمع الأحماض الأمينية، التي يحتاجها الجسم للحفاظ على استمرار هذه الدورة.



أطعمة يجب الابتعاد عنها:



لا مانع من جميع الأطعمة التي تناسب نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، ولكن بعض أنواع الطعام تؤثر بشكل سلبي على البشرة، مثل:



الأطعمة المقلية.



قطع اللحم الدهنية.



الأطعمة عالية السكر والمعالجة.



الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل اللحوم المصنعة.



المحليات الصناعية.



منتجات الألبان أو الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا.



تناول التبغ.

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