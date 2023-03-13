الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

وزارة المياه: 112.5 مليون م3 تخزين السدود في الأردن

رئيس بلدية كييف يعترف بتفكيره في إجلاء سكان العاصمة

مصدر حكومي: إقامة فعاليات رمضانية خلال العام الحالي

اتحاد الدواجن: استعدادات لتوفير 29 مليون دجاجة بالأسواق في رمضان

عقل: الاتفاق السعودي الايراني ساهم بتراجع أسعار النفط عالمياً وتوقع انعكاسه على السعر محلياً

الحبس سنتين لمن يتعرض للمبلغين والمخبرين عن قضايا الفساد في الأردن

سوريا تسجل 39 هزة أرضية خلال 24 ساعة

ترامب يتنبأ بـ "كساد كبير" في الولايات المتحدة الأمريكية

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قادم من أواسط أوروبا

الأمن ينفذ تمريناً وهمياً في الوحدات

الإثنين، 13-03-2023 01:05 م

شرب الماء في المقدمة.. أهم العناصر الغذائية لبشرة نضرة

5177dfc7-81f1-4bc7-ae6a-fa560654a7d1-1612129400


الوكيل الاخباري - يعد الاهتمام بالبشرة واستمرار نضارتها من الأمور التي تشغل تفكير الكثير من الشباب، وخاصة الفتيات، للحفاظ على أجمل مظهر ممكن.

وإلى جانب المستحضرات المختلفة التي ينتشر استخدامها، تلعب العناصر الغذائية دورًا مهمًا في العناية بالبشرة، وحمايتها من أعراض الشيخوخة.

اضافة اعلان

 

في هذا التقرير نتعرف على أهم العناصر الغذائية، التي يوصي بها الخبراء للحفاظ على نضارة البشرة، حسب موقع "onlymyhealth":

الماء

 
الترطيب المستمر هو شرط أساسي لنضارة البشرة، لذلك يعتبر شرب الماء أمرًا بالغ الأهمية، إذ إن الجلد هو انعكاس مباشر لمستويات رطوبة الجسم.

والأطعمة الغنية بالمياه طريقة ممتازة للحصول على الترطيب اللازم، فيعتبر الخيار مثالًا ممتازًا لذلك، حيث إنه يحتوي على 95% من الماء

 

وكذلك يفضل تناول البطيخ والخس والشمام.

 

 


 

الأحماض الدهنية


الأحماض الدهنية مثل أوميجا 3 تقلل الالتهاب وتوفر حماية ضد الشيخوخة، سمك السلمون مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 والبروتين، لذلك يعتبر غذاء رائعًا لتعزيز إشراق البشرة.

وتعود فوائد الأحماض الدهنية على القلب أيضًا، وتتوافر إلى جانب سمك السلمون في الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان.

الزنك


يتوافر الزنك بنسبة كبيرة في المحار، الذي يعتبر أيضًا مصدرًا للمعادن الأخرى مثل الحديد والسيلينيوم والنحاس، التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة ولكنها ضرورية لتعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات.

كما يتوفر الزنك في المكسرات والبذور والعدس والفاصوليا، للحصول على كميات مناسبة وأساسية للجسم.

مضادات الأكسدة وفيتامين C


تؤدي الأكسدة إلى شيخوخة الجلد، لذا فإن مضادات الأكسدة تعد سلاحًا ضروريًا للقضاء على آثارها، والحفاظ على نضارة البشرة، ويعتبر التوت والفراولة والطماطم من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

وتشير بعض الأدلة إلى أن الفراولة، يمكن أن تقلل من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتقليل الالتهاب.

كذلك يساعد فيتامين C، الموجود في البرتقال والكيوي والبروكلي، على تعزيز تكوين الكولاجين، ويحد من آثار الجذور الحرة، مما يساعد على الحفاظ على بشرة متينة وشابة.

 

البروتين


يوجد البروتين في مرق العظام والبيض والعدس والمكسرات، ومن أهم وظائفه للجسم بناء الأنسجة وإصلاحها، إذ إن الجلد في دورة تجديد دائمة.

واستهلاك ما يكفي من البروتين ضروري لتكوين تجمع الأحماض الأمينية، التي يحتاجها الجسم للحفاظ على استمرار هذه الدورة.

أطعمة يجب الابتعاد عنها:


لا مانع من جميع الأطعمة التي تناسب نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، ولكن بعض أنواع الطعام تؤثر بشكل سلبي على البشرة، مثل:

الأطعمة المقلية.


قطع اللحم الدهنية.


الأطعمة عالية السكر والمعالجة.


الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل اللحوم المصنعة.


المحليات الصناعية.


منتجات الألبان أو الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا.


تناول التبغ.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
672040d6-03ff-48ee-9ec7-1852a5f494a5

أطعمة تجنبي تناولها قبل أي مناسبة.. لتظهري بأبهى حلتك

aa583b11-ce81-439c-b93d-876ec8202994

هل يمكن لمعجون الأسنان البنفسجي أن يجعل ابتسامتك أكثر بياضاً؟

موووظفف

أعراض تخبركِ بأنكِ بحاجة إلى استراحة

9dc8b1c7-5d34-4d74-b649-a01818f68a6a

5 طرق تساعدكِ على التخطيط المالي في العشرينات من عمرك

10-عادات-صباحية-عليك-إتباعها-في-العام-الجديد

إليك طرق بسيطة تقيكِ من المرض

3b394d42-cd41-4f91-a827-ae01402440d0

لكِ ... هذا الفيتامين هام لتعزيز نمو الشعر

أخبار متعلقة
672040d6-03ff-48ee-9ec7-1852a5f494a5

أطعمة تجنبي تناولها قبل أي مناسبة.. لتظهري بأبهى حلتك

أطعمة-تساعد-على-نقاء-البشرة

ماذا يعني أن تعالجي بشرتك كالنبتة المنزلية؟

tbl_articles_article_21502_2546d86aabd-23a4-4555-aabf-bc64248c21b2

كيف تتخلصين من الهالات السوداء؟

Shutterstock How-to-Use-Ampoule-in-Korean-Skincare-5-1024x925

صيحة ريتينول ساندويتش قد تكون الخيار الأمثل لكِ، في هذه الحالات...

علامات_جمال_المرأة_الجسدية_1

8 أسئلة جمال تسألها كل امرأة

7020656-468769754

ما أفضل عمر لبدء استخدام الريتينول؟