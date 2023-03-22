هل تناول المزيد من الماء يسرع عملية إنقاص وزنك ؟

الوكيل الاخباري - الماء أصل الصحة والحيوية للجسم، لكن لا تتوقف فوائده عند هذا الحد، بل بإمكان تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم أن يفعل المعجزات في الجسم.

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وفقدان الوزن واحد من أهم الأدوار التي يشارك فيها الماء بشكل بارز، حيث تتكون أجسامنا من 60% من الماء لأداء الوظائف المهمة، منها: التمثيل الغذائي ونقل العناصر الغذائية، بصرف النظر على الترطيب وتعزيز الطاقة.



فقدان الوزن بالماء:

زيادة تناول الماء تساعد في فقدان الوزن، لأنها تعزز عملية التمثيل الغذائي، وينتج عن ذلك كمية أقل من السعرات الحرارية، وبمجرد حدوث ذلك، ستبدئين في فقدان الوزن، لكننا بحاجة إلى فهم أن الماء لا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن إلا عندما يتم دمجه مع أشياء أخرى مثل التمارين.



كمية الماء المطلوبة لفقدان الوزن:

من المهم أن يشرب الشخص ما لا يقل عن 1.5 إلى لترين من الماء كل يوم، حيث يساعد ذلك على طرد السموم من أجسامنا، لكن من المهم أن تفهمي أنه عندما تشعرين بالجوع، قد يكون الجسم في حالة جفاف فقط وبحاجة للماء، على سبيل المثال بعد نشاط بدني مرهق، نميل إلى تناول مشروب محلى على افتراض أننا جائعون، لكن في الواقع تناول كوب من الماء أو اثنين، من شأنه أن يفعل ما هو ضروري، ويمكنكِ إنقاذ نفسك من استهلاك السعرات الحرارية غير الضرورية.









الوقت المناسب لشرب الماء:



في حين أن شرب الماء مفيد لفقدان الوزن، يجب أن تعرفي أيضاً متى تحصلين عليه.



· يميل كوب من الماء قبل تناول طعامك إلى جعلك تتناولين كميات أقل، حيث يتم الاعتناء بآلام الجوع بواسطة هذا الكوب من الماء.



· سيعطيك نظام غذائي مناسب مع نقص السعرات الحرارية والتمارين إلى جانب 1.5 إلى لترين من الماء أفضل النتائج، مقارنة بمجرد شرب الماء دون أي جهود أخرى.



· يمكنك أن تبدئي يومكِ بشرب 500 مل من الماء، لأنه يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي على مدار اليوم، ويعطيك بداية جيدة بعد 8 إلى 9 ساعات من الصيام أثناء النوم.



· اختاري الماء عن المشروبات غير الصحية مع الوجبات، لأنه يقلل السعرات الحرارية التي تتناولينها.



· اختاري الماء دائماً قبل التمرين، لأنه يمكن أن يبقيكِ رطبة طوال الجلسة، ويمكن أن يساعدك على أداء أفضل لحرق الدهون.



· اشربي الماء بعد مهمة متعبة، بدلاً من مخفوق الحليب أو العصائر الباردة، فهذا هو الوقت الذي غالباً ينتهي بنا فيه الأمر إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية وإعطاء أجسامنا سكراً إضافياً.



نصائح لزيادة استهلاك المياه:



· زجاجة ذات بطانات تحفيزية واحدة أو علامات كمية، ستجعلك ترغبين في تحقيق هدف تناول المياه الخاص بك.



· احتفظي بزجاجة المياه الخاصة بك على مكتب عملكِ أو المساحة التي تقضين فيها معظم وقتكِ.



· ناقشي مع الأصدقاء، وابدئي تحدي المياه، وتتبع من يكمل هدف تناول المياه، وسيساعد ذلك في الحفاظ على منافسة صحية، ويفيد كل واحد منكم أيضاً.

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