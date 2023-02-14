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الثلاثاء، 14-02-2023 12:13 م

هل البلاشر الكريمي يسبب ظهور البثور في الوجه؟

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الوكيل الاخباري - يعتبر البلاشر أو أحمر الخدود جزءاً أساسياً من إطلالة المكياج، حتى إطلالة الـ "نو مكياج"، فتلك اللمسة التي تضفي توريدا طبيعيا للوجنتين، تكون سر جاذبية الإطلالة دون تكلف.

ولكن هل يمكن أن يسبب البلاشر خاصة الكريمي، ظهور البثور؟ إليكِ الجواب:

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1. علاقة البلاشر الكريمي بالحبوب

على الرغم من أن البلاشر الكريمي من الخيارات المفضلة لدى الكثيرات، إلا أن بعض أنواع البلاشر الكريمي قد تحتوي على مكونات تساهم في انسداد المسام وتؤدي بالتالي إلى ظهور الحبوب والبثور والرؤوس السوداء.

كما أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تفاقم الوضع، مثل عدم توازن الهرمونات وتراكم الخلايا الميتة والنمو الزائد للبكتيريا والالتهابات.

2. ما يجب وضعه في الاعتبار عند شراء البلاشر الكريمي

سواء البلاشر أو غيره، يوصى باختيار مستحضرات التجميل التي تحتوي على تصنيف non-comedogenic بين مكوناتها والذي يعني أنه لا يسبب انسداد للمسام.

إضافة إلى ذلك، وفي حالة كنتِ مصابة بالحبوب أو عرضة لها، يوصى بالحرص على تنظيف وجهك جيداً وفرشات المكياج واختيار العلاجات المخصصة للحبوب وفقا لنوع بشرتك.

كما يُنصح بغسل اليدين جيدا قبل لمس وجهك إذا كنتِ تستخدمين أصابعك لتوزيع ودمج المنتجات بجانب الابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على زيوت جوز الهند وبذور الكتان والنخيل وفول الصويا لأنها يمكن أن تسد المسام وتؤدي إلى الحبوب.

3. هل البلاشر البودرة أفضل؟

البلاشر البودرة يعد خيار أفضل للبشرة الدهنية، لكن تأثيره على الجلد وإمكانية تسببه بحبوب يرتبط بمكوناته، وعلى غرار البلاشر الكريمي، يفضل أن يكون نوع البودرة أيضا non-comedogenic.

 

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