هل تعانين فرط التعرق؟.. ربما تفوتكِ هذه الفيتامينات

الوكيل الاخباري - يمكن أن يكون وقت الصيف مؤلماً، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعرقون بشكل مفرط، على الرغم من أن التعرق ضروري، لأنه يساعد جسمكِ على البرودة ويطرد سموم الجسم إلى حدٍّ ما، إلا أن التعرق المفرط يمكن أن يكون غير مريح ومزعجاً ومحرجاً للبعض.



التعرق بعد التمرين أمر طبيعي للغاية، لكن إذا كنتِ تتعرقين أكثر من اللازم بسبب التعرض للحرارة، أو عن طريق الشعور بالتوتر أو المرض، فيمكنكِ الأخذ ببعض النصائح لتتجنبي ذلك.



وأحد العوامل الرئيسية، التي يجب ضبطها، هو نظامكِ الغذائي لأن نقص بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي بك إلى فرط التعرق.





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يمكن أن تساعد هذه الفيتامينات والمعادن في تقليل التعرق المفرط:



1 . فيتامينات (ب) المعقدة:



هذه ضرورية لأنها تؤدي الوظيفة الحاسمة المتمثلة في الحفاظ على الجهاز العصبي وتنظيمه، ولها تأثير على مستويات الطاقة لدينا، واستقلاب الخلايا، ووظائف الدماغ أيضاً، وعندما يبالغ جهازكِ العصبي الودي في رد فعلكِ على الإجهاد، تبدئين في التعرق.



يحدث هذا بسبب نقص فيتامين (ب) في النظام الغذائي، وسيسبب فرط الحساسية للقلق والمواقف المتوترة والمجهدة، ما يؤدي إلى التعرق المفرط، ويمكن أن يسبب النقص أيضاً تعرقاً ليلياً، وسيضمن المدخول السليم من فيتامين (ب) الدعم الغذائي المطلوب للسيطرة على ذلك.



يمكن أن تكون الأطعمة، مثل: اللحوم والبيض والدواجن والخضروات الخضراء ومنتجات الألبان والبقوليات والمكسرات، وما إلى ذلك، مصادر غنية بفيتامين (ب)، ويمكنك أيضاً تناول مكملات فيتامين (ب)، جنباً إلى جنب مع المواد الغذائية الغنية بفيتامين (ب).



2 . فيتامين (د)

أحد الأعراض المبكرة لنقص فيتامين (د) هو التعرق المفرط، خاصة الرأس المتعرق، وسيؤدي نقص فيتامين (د)، أيضاً، إلى التعب وآلام العظام وتشنجات العضلات والاكتئاب.



يمكنك تنظيم مستويات فيتامين (د) عن طريق استهلاك الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان، مثل: الحليب والجبن والفطر والأطعمة المدعمة بفيتامين (د)، وما إلى ذلك، بينما أشعة الشمس هي أفضل مصدر لفيتامين (د)، ويمكن أن يساعدكِ تعريض نفسكِ لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة تقريباً قبل الساعة 11 صباحاً كل يوم على زيادة مستويات فيتامين (د).





3 . المغنيسيوم:

عندما تتعرقين، تفقدين المغنيسيوم بشكل طبيعي، ويمكن أن يؤدي التعرق المفرط إلى نقص المغنيسيوم، وسيؤدي ذلك إلى زيادة مستويات التوتر لديكِ، وبالتالي التسبب في المزيد من التعرق، وفقدان المغنيسيوم.



وستساعد زيادة تناولكِ للمغنيسيوم على تحقيق التوازن بين مستوياتكِ، وبالتالي تقليل العرق إلى حدٍّ ما. وتشمل مصادر المغنيسيوم: اللوز والقرع والسبانخ وفول الصويا، على سبيل المثال لا الحصر.



4 . الكالسيوم:

الكالسيوم هو معدن يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، ويمكن أن يساعد في قمع مستويات العرق، ويمكن أن تساعد منتجات الألبان وفول الصويا والخضروات الورقية الخضراء والمكسرات في زيادة مستويات الكالسيوم في الجسم.

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