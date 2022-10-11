3 طرق طبيعية لغسل الشعر عليك تجربتها!

الوكيل الإخباري - يمكن أن يحدث غسل الشعر بمكونات طبيعية فرقاً كبيراً في روتين العناية بشعرك، إذا تم استخدامه بعد غسل الشعر بالشامبو. بعد كل شيء، غسول الشعر الطبيعي غني بالمواد المغذية، ويساعد على ترطيب الشعر وفروة الرأس، ويوازن مستويات ( الأس الهيدروجيني والزيت)، ويمكن أن يعالج مشاكل مثل قشرة الرأس وتساقط الشعر عن طريق فك بصيلات الشعر وتنظيف الشعر وفروة الرأس.





إذا كنت ترغبين في تجربة غسول طبيعي للشعر، جربي إحدى هذه الطرق.



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غسول الشعر برائحة التفاح

إذا كنت تبحثين عن غسول منقي للشعر، فهذا مناسب لك. يزيل خل التفاح الزيوت بشكل فعال وتراكم الأوساخ والمنتجات من فروة الرأس والشعر بينما يوازن أيضاً درجة الحموضة في فروة الرأس.



كيفية استعماله: أضيفي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح إلى كوبين من الماء واخلطيهم جيداَ. استخدميه مرة أو مرتين في الشهر لغسل الشعر بعد غسله بالشامبو.



نصيحة: إذا كان شعرك جافاً، يمكنك إضافة ملعقتين صغيرتين من العسل إلى غسول الشعر هذا.



غسل الشعر بالليمون

يحتوي الليمون على فيتامين C، المعروف بزيادة إنتاج الكولاجين، والذي بدوره يحسن نمو الشعر. يساعد فيتامين سي أيضاً على موازنة إنتاج الدهون في فروة الرأس.



كيفية استعماله: أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج إلى كوبين من الماء واخلطيهم جيداً. استخدميه مرة كل أسبوع أو أسبوعين لغسل شعرك بعد غسله بالشامبو.



نصيحة: أضيفي أوراق النعناع الطازجة أو المجففة إلى الغسول. ينعش النعناع فروة الرأس، ويعزز الدورة الدموية، مما يساعد على نمو الشعر.



غسل الشعر بالشاي / القهوة

يحتوي الشاي والقهوة على مادة الكافيين التي تعزز نمو الشعر وتقلل من تساقطه. إذا كانت هذه هي مخاوفك، فاستخدمي غسول الشعر هذا للحصول على شعر أكثر صحة.



كيفية استعماله: انقعي كيسين من أكياس الشاي أو ملعقتين كبيرتين من القهوة في كوبين من الماء. يصفى ويترك ليبرد. استخدمي الغسول مرة واحدة في الأسبوع.

ملاحظة: اسمحي لغسول الشعر بالبقاء على فروة رأسك وشعرك لمدة دقيقتين على الأقل قبل شطفه بالماء النظيف.





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