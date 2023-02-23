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الخميس، 23-02-2023 02:50 م

5 تركيبات فعالة للعناية بالبشرة

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الوكيل الاخباري - عندما يتم اتباع نظام عناية بالبشرة، عادة ما نلتزم بمجموعة من المنتجات، وننتظر الحصول على نتائج مُبهرة، لكن ليست هذه الطريقة الفعالة، بينما الحصول على تركيبات مختلفة من المكونات هي التي تعمل بشكل أفضل للبشرة.

تعمل هذه الاندماجات أفضل عند وضعها معاً، مما يمنح بشرتكِ مظهراً أكثر لمعاناً ونعومة وصحة، وإذا كنتِ جديدة في عالم العناية بالبشرة، فلا داعي للقلق، نحن هنا لتسهيل الأمر عليكِ، وشرح أفضل المكونات الازدواجية الأكثر فعالية بالنسبة لكِ.

5 تركيبات فعالة للعناية بالبشرة

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فيما يلي بعض أزواج المكونات التي تعمل بشكل أفضل لتلبية مجموعة متنوعة من مشاكل البشرة:

1 . فيتامين ج + فيتامين هـ
فيتامين "سي" هو أكثر مضادات الأكسدة شهرة في العناية بالبشرة، بينما فيتامين "هـ "عنصر غذائي يحتاجه الجسم باستمرار، والذي ربما يجد طريقه إلى كل من نظامكِ الغذائي والعناية بالبشرة دون علمك، في حين أن فيتامين "هـ" هو أحد مضادات الأكسدة المرطبة والمهدئة، فإن فيتامين "سي" يضيء البشرة ويوفر تأثيراً مستداماً مضاداً للأكسدة.

2 . نياسيناميد + حمض الساليسيليك
النياسيناميد المعروف باسم فيتامين "ب "3، فعال ضد التجاعيد وحب الشباب ووظيفة الحاجز، ومن ناحية أخرى فإن حمض الساليسيليك هو أحد أحماض بيتا هيدروكسي التي أجازتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج حب الشباب. 

يعد حمض الساليسيليك أو الريتينويد أو البنزويل بيروكسايد من أقوى المواد الكيميائية التي تقاوم حب الشباب والتي قد تستخدمينها إذا كنتِ تعانين من انتشار الحبوب بشكل كبير.

3 . الريتينويد + الببتيدات
فيتامين "أ" الموضعي هو المعيار الذهبي للعناية بالبشرة لسبب ما، لأنه يمكن أن يعالج كل شيء من الشيخوخة إلى حب الشباب في محلول واحد، من خلال تعزيز تكوين الكولاجين وتقليل ظهور التجاعيد والمسام الكبيرة، يساعد فيتامين أ الموجود في الريتينول والريتينويدات على التئام الضرر الظاهر.

4 . واقي الشمس + فيتامين سي
مدى أهمية استخدام واقي الشمس كل يوم لا تحتاج إلى توصية مستمرة، سواء في الصيف أو الشتاء، كما أن الجمع بين فيتامين "سي" مع كريم الحماية من الشمس الخاص بك يمكن أن يساعدكِ على حماية بشرتكِ بشكل أفضل من أشعة الشمس وأضرار الجذور الحرة.

5 . زيت شجرة الشاي + حمض الهيالورونيك
عندما يتم مزج زيت شجرة الشاي وحمض الهيالورونيك بعلاجات حب الشباب، فإن ذلك يساعد في تخفيف أي إزعاج محتمل قد يسببه العلاج الطبيعي، حيث زيت شجرة الشاي وحمض الهيالورونيك كلاهما يتطابقان بشكل رائع عند استخدامهما في حلول حب الشباب. 

 

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