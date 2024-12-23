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أول استجواب في مجلس النواب العشرين

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أرشيفية
الإثنين، 23-12-2024 10:29 ص
الوكيل الإخباري- حوّل النائب أحمد الهميسات، اليوم الاثنين، سؤاله الموجه إلى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إلى استجواب للحكومة، ليكون ذلك أول استجواب في مجلس النواب العشرين.اضافة اعلان


وكان الهميسات وجه سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة وكم بلغت المديونية عند استقالة رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة وكذلك عن إنجازات الحكومة السابقة.

وفي رد على السؤال فقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليارات دينار.

وكان بلغ العجز في المديونية لعام 2023 مليار و860 مليون دينار وفق ما أورده مشروع قانون موازنة عام 2025.

بدوره أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن المديونية تزيد بسبب زيادة العجز السنوي في الموازنة.
 
gnews

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