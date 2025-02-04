"إعلام النواب": الأردن يواصل تمكين الشباب سياسيا وتطوير مشاركتهم المجتمعية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، فراس القبلان، أن الإنجازات التي حققها الأردن في تمكين الشباب والمشاركة السياسية تعكس رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يؤمن بدور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي وبناء مستقبل الأردن.

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وقال، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، مع مجموعة شباب مبادرة "عربكم"، إن المرحلة الحالية التي يمر بها الأردن مهمة للغاية في ظل التحديث السياسي وتعزيز دور الشباب والمرأة، وهي رؤى أكدها جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في خطاباتهما ولقاءاتهما.



وأضاف القبلان أن التقدم في القوانين والتشريعات المتعلقة بالحياة السياسية يعكس مسار الأردن في بناء الحاضر والمستقبل.



بدورهم، أشار أعضاء اللجنة النواب: محمد السبايلة، وأحمد الرقب، ونور أبو غوش، إلى ضرورة دعم مبادرات بناءة تسهم في ربط الطاقات الشبابية بمشاريع مستقبلية تدعم الاقتصاد المحلي وتواكب خطط التنمية المستدامة، مؤكدين دور مجلس النواب في إقرار القوانين والمشاريع الإصلاحية التي تدعم قطاع الشباب.



وشددوا على أهمية دور الشباب في مواجهة القضايا الوطنية وإبراز قيم المجتمع الأردني في مختلف المجالات.