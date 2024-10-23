ائتلاف نيابي يضم كتلة الميثاق وكتلة تقدم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية

الوكيل الإخباري- بعد سلسلة من اللقاءات البرلمانية المثمرة، تم التوافق رسميًا على انضمام كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية إلى ائتلاف كتلة "ميثاق" وكتلة "تقدّم"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى البرلمانية لتحقيق أهداف مشتركة في المرحلة المقبلة.



يأتي هذا الائتلاف ضمن مساعٍ لتعزيز وحدة الصف الوطني وتقديم برامج فعّالة تخدم مصالح المواطنين، مع التركيز على ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري. وأكدت الأطراف المتحالفة في هذا التحالف على التزامها بتقديم رؤية وطنية متكاملة، تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.



هذا التعاون يُعزّز من فرص الكتل الثلاث، حيث يجمع بين قوى متنوعة التوجهات، مما يتيح تمثيلاً أوسع لشرائح المجتمع الأردني ويعزز من فرص التغيير الإيجابي ضمن الإطار الديمقراطي.



من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن الخطط والبرامج والاليات المشتركة التي ستتبناها الكتل ضمن هذا التحالف، بما في ذلك آليات التعاون في الملفات التشريعية والرقابية داخل البرلمان الأردني، وتمكين أعضاء الكتل من خلال إشراكهم في اللجان المتخصصة التي تتيح لهم الفرصة لتنفيذ البرامج والأهداف المتفق عليها ضمن إطار هذا الائتلاف. يهدف ذلك إلى تعزيز التنسيق الفعال بين مختلف الأطراف، وضمان متابعة دقيقة لتحقيق الأولويات المشتركة.

وسيستمر هذا التكتل بعقد لقاءات مع الكتل البرلمانية الأخرى لاتاحة تمثيل اوسع في العمل البرلماني.

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