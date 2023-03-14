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الثلاثاء، 14-03-2023 01:13 م

اجتماع حكومي نيابي حول الإعفاءات الطبية

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عقد اجتماع مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول الإعفاءات الطبية.اضافة اعلان


وقال الصفدي، تحت القبة، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء دعاه للاجتماع لبحث قضية الإعفاءات الطبية، قبل أن يغادر الجلسة ويستلم نائبه أحمد الخلايلة إدارة الجلسة والاستماع لمواقف النواب بشأن الإعفاءات.

بدوره أشار الخلايلة إلى أنه سيكون هناك قرارات مرضية للجميع بنهاية الجلسة.

وكان أثار قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بنقل ملف الإعفاءات الطبية التي كانت تمنحها الحكومة إلى الديوان الملكي جدلا، وسط مطالبات بالعودة عن القرار.

 




 

 


 

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