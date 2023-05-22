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الإثنين، 22-05-2023 04:00 م

الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية تبحث ونظيرتها الإماراتية العلاقات الثنائية

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، خلال اللقاء الذي جمعها مع لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأردنية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، برئاسة النائب سمية حارب السويدي، علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين في المجالات كافة لا سيما البرلمانية منها.اضافة اعلان


وأكد الذنيبات، خلال اللقاء الافتراضي الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) اليوم الاثنين، بحضور أعضاء اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة والنائب دينا البشير، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تشكل انموذجاً في العلاقات العربية العربية، حيث تنطلق من أرضية صلبة أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة، واصفًا تلك العلاقات بالتاريخية والمتينة والمتجذرة.

وأشاد الذنيبات وأعضاء اللجنة بروابط الأخوة بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستوى المتقدم الذي وصلت اليه، داعياً الى توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

فيما أعرب الخلايلة عن فخره واعتزازه بالعلاقات الأخوية العميقة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص على تعزيزها على مختلف الصعد لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال إن الإمارات خطت خطوات ثابتة نحو التقدم والازدهار وشهدت تطوراً ملحوظاً وحققت إنجازات عظيمة بفضل حكمة قيادتها ووعي شعبها الكريم.

من جهتها، أكدت البشير أهمية تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن ودولة الإمارات الشقيقة والسعي نحو فتح آفاق جديدة تحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين. 

من جانبها، أكدت السويدي أن العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين تشكل أنموذجاً في التلاحم والاخوة، مشيدة بروابط المودة والمحبة بين الشعبين والتي جاءت ترجمة لرؤى القيادتين وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك.

وأشارت إلى الدور الحيوي للجنة في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين والبرلمانين، مؤكدة أهمية تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها سابقاً بين مجلس النواب الاردني  والمجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيقاً للمصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.

من ناحيتهم، ثمن أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأردنية مواقف الأردن الداعمة للإمارات ودور الكفاءات الأردنية في النهضة التي شهدها قطاع التعليم في الإمارات، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تقوية العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين المجلسين.

 




 

 


 

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