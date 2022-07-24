الأسرة النيابية تؤكد أهمية دعم مبادرات حرير للتنمية المجتمعية

الوكيل الإخباري - التقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، اليوم الأحد، أعضاء مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية، بهدف الاطلاع على آلية عمل مبادرة مشغل حرير الأمل للتمكين الوطني.

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وأكدت رئيس اللجنة المهندسة عبير الجبور، أهمية دور المبادرات الإنسانية التي من شأنها ترك بصمة إيجابية على حياة الأطفال المصابين بمرض السرطان.



بدورهن، ثمنت عضوات اللجنة النيابية؛ هادية السرحان ومروة الصعوب وتمام الرياطي، جهود الجمعية في دعم وتمكين وتدريب الأشخاص المصابين بمرض السرطان، داعيات إلى التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، بغية توسعة الفئة المستهدفة من نشاطات المؤسسة، فضلا عن التركيز على موضوع ترويج أعمال المؤسسة إعلاميا.



من جهته، عرض مدير عام المؤسسة، نهاد دباس، أهدافها وآلية عملها ومبادراتها، ولا سيما مبادرة مشغل حرير للتمكين الوطني، باعتبارها إحدى المبادرات الإنسانية لدعم ومساعدة مرضى السرطان المعنية بتوفير الشعر الطبيعي المستعار، وتقديمه مجانا لمرضى السرطان.



وأشار إلى أن رسالة المؤسسة تركز على الدعم النفسي المجاني للأطفال ومرضى السرطان على المستويين المحلي والإقليمي، وتسهيل إدماجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.



وعرضت المتطوعة لمى التميمي لنماذج من الشعر الطبيعي المتبرع به من مواطنين أصحاء، وإعادة هيكلته وإعطائه للأطفال المرضى.

