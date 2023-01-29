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الأحد، 29-01-2023 12:13 م

الأعيان يوافق على معدّل قانون رسوم تسجيل الأراضي

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الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان في جلسته، اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي كما ورد من مجلس النواب.

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ويخفض المشروع رسوم تسجيل الأراضي بنسب مرتبطة بالقيمة المقدرة لمعاملات بيع الأصول والفروع والشركاء إلى 0.5%، والبيع 3%، والمبادلة 0.5%، والهبة بين الأصول 1%، والهبة 2%، والانتقال بالإرث 0.002، والتخارج 0.5% ، والوصية 3%، والإفراز 0.003، والتجزئة 0.5%، وتجميع الملكيات 20 دينارا، وإعادة التسجيل 20 دينارا.


كما يرفع المشروع رسوم "تحري السجل" من دينار واحد إلى 3 دنانير عن كل قطعة أو مجموعة من القطع في قرية واحدة، و4 دنانير إذا تم التحري عن أي قطعة أو كامل القطع لمالك واحد في جميع أحواض المملكة، مع رفع رسوم إخراج القيد من نصف دينار إلى دينارين، والكشف والمساحة من دينارين إلى 5 دنانير، وعن كل سند تسجيل 1.5 دينار بدلا عن 200 فلس، فضلا عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس.


ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة، إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول، وتحديد رسوم تتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات، فضلا عن إعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات، خلال 60 يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.

 




 

 


 

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