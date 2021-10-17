الاقتصاد النيابية: استحداث وزارة للاستثمار خطوة إيجابية لجعل الأردن بيئة جاذبة للمستثمرين

الوكيل الاخباري - ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، استراتيجيات وخطط وزارة الاستثمار، وسبل النهوض بالواقع الاستثماري في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي ضربت الاقتصاد العالمي بأسره.



وقال أبو حسان، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد، وحضره وزيرا الاستثمار المهندس خيري عمرو، والنقل المهندس وجيه عزايزة، إن استحداث وزارة للاستثمار يعتبر خطوة إيجابية لجعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمار، فضلًا عن أنه سيُسهم في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات والمُعيقات التي تواجه ملف الاستثمار وتجاوز البيروقراطية ومعالجة الترهل الإداري، والتسريع في اتخاذ القرار.

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