الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-01-2024 03:13 م

"البرلمانية الأردنية القبرصية" تؤكد دور الوصاية الهاشمية في القدس

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - القبرصية، النائب سالم العمري، على الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والدفع بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وشدد، خلال لقاء الجمعية اليوم الأربعاء، السفير القبرصي لدى عمان ميخاليس ايوانو، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد والزراعة والسياحة.

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وأشار العمري إلى ضرورة تعزيز التبادل الثقافي والطلابي، وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الأردنيين الدارسين هناك.

من جهتهم، قال النواب: محمد عكور، زيد العتوم، هايل عياش، إسماعيل المشاقبة، إن الأردن يُعتبر بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، داعين لزيادة فرص الاستثمار القبرصي فيها.

وأكدوا دور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، داعين في الوقت نفسه قبرص لدعم موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، الداعي إلى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

 




 

 


 

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