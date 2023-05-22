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الإثنين، 22-05-2023 12:30 م

البرلمانية الأردنية القطرية تدين اقتحام السفارة القطرية بالخرطوم

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الوكيل الإخباري - دانت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية، حادثة اقتحام وتخريب مبنى سفارة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم. اضافة اعلان


وأعربت اللجنة في تصريح صحفي أصدرته اليوم الاثنين، على لسان رئيسها النائب المهندس هيثم الزيادين، عن تضامنها مع الدوحة ورفض أي أعمال تنتهك حرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. 

كما شددت اللجنة على ضرورة التزام كل الأطراف السودانية بإعلان القمة العربية الأخيرة في جدة لجهة حل الخلافات السياسية بالطرق السلمية، لا سيما تغليب لغة الحوار، والحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار السودان الشقيق، ورفع المعاناة عن شعبه.

 




 

 


 

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