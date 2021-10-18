الثروة المعدنية النيابية تؤكد ضرورة إعادة ترتيب ملف الطاقة

الوكيل الاخباري - ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، خطة وزارة الطاقة المقبلة والاطلاع على تقرير شركة تشيزي عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة في أيار الماضي.



وأكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي زيد العتوم، خلال الاجتماع بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن هناك ضرورة ملحة لإعادة ترتيب ملف الطاقة، باعتباره عاملا رئيسا ومؤثرا على القطاعات الأخرى، وبالتالي سينعكس بشكل مباشر على نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.

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