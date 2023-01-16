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الإثنين، 16-01-2023 04:54 م

الحكومة: 9 دنانير في الخزينة مقابل كل دينار يصرف على تسويق الأردن سياحيا

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الاثنين، مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023.

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وناقشت اللجنة اليوم موازنة وزارة السياحة والآثار، ودائرة الآثار العامة، وهيئة تنشيط السياحة، ومتحف الأردن، ومعهد مأدبا لفن الفسيفساء، بحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، وأمين عام الوزارة عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات.


وأكد السليحات أهمية اطلاع اللجنة المالية على النشاط السياحي في عام 2022 الذي شهد نمواً ممتازا، والإجراءات لاستقطاب 4.5 مليون سائح في عام 2023، بالإضافة إلى جهود الوزارة في إطلاق برامج سياحية متنوعة وتنشيط السياحة الداخلية بالتشاركية مع القطاع الخاص.


من جهتهم، تساءل النواب الحضور عن موازنة الترويج السياحي، ونشاط مكاتب السياحة في ترويج المواقع السياحية والأثرية، ودور دائرة الآثار في اكتشاف الآثار وترميمها.


بدوره، أكد القيسي أن أرقام السياحة في الأردن العام الماضي تجاوزت الأرقام المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، بدخل مالي بلغ 4.1 مليار دينار.


وبين أن عدد السياح في الأردن العام الماضي قدر بـ 5 ملايين سائح من داخل وخارج المملكة، وأن قطاع السياحة في المملكة يوفر 54.7 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الأرقام ستشهد ارتفاعًا أكبر حال الوصول إلى نتائج الاستراتيجية الوطنية للسياحة.


وأكد القيسي أن هناك مساع جادة لإضافة بعض فنون شعبية من التراث الأردني ضمن لائحة التراث العالمي، أبرزها "السامر" و "النسيج".


بدوره، قال عربيات إن الهيئة تتجه خلال الفترة المقبلة نحو إطالة مدة إقامة السائح في الأردن، مشيرا إلى أن عمليات التسويق عززت من مكانة الأردن السياحية لا سيما في أوروبا.


وأضاف أن 334 ألف مسافر نقلتهم خطوط طيران ريان اير، مشيرا إلى أن الأردن أصبح وجهة رئيسية بفضل الجهود الترويجية عبر المواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا.


وأوضح أن "كل دينار يصرف على تسويق الأردن سياحيا يرد مقابله 9 دنانير إلى خزينة الدولة"، مشيرا إلى أن برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية المدعوم من الوزارة والهيئة أسهم في تخفيف خسائر القطاع، من خلال إشراك المكاتب السياحية والمطاعم والفنادق والأدلاء السياحيين والنقل السياحي بالبرنامج.

 




 

 


 

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