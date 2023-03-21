الخلايلة: الأردن يعزز من دور المرأة في شتى المواقع

الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة على العناوين الرئيسية لمشروع الاصلاح الوطني السياسي والاقتصادي وجهود الدولة في تعزيز تمكين المرآة والشباب المنسجمة مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.



وقال إن الإصلاح السياسي والاقتصادي يكملان بعضهما، ولا بد من ربطهما ببعض ضمن حزمة إصلاحية متوازية ومتكافئة ضمن بوتقة من الحوارات الجادة القادرة على وضع خطط تنفيذية عابرة للحكومات تفضي الى حكومات برلمانية برامجية وحزبية، ترتقي بالمسيرة الديمقراطية التي اتخذها الأردن نهجاً يحاكي قيم العدالة وتكافؤ الفرص والوسطية والاعتدال.



جاء ذلك لدى لقائه بدار مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفداً نسائياً بلغارياً، يمثل النادي الدولي لسيدات الأعمال البلغاريات، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الذي ترأس جانباً من اللقاء.



وأشار الخلايلة إلى النهضة التي شهدها الأردن خلال منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة لا سيما المراحل التي أنجزها الأردن تجاه تمكين المرأة والشباب سياسياً واقتصادياً.

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وبين أن المرأة الأردنية حظيت بمشاركة سياسية فاعلة وتم تعزيرها في كل المواقع عبر قانوني الانتخاب والأحزاب بعد اقرارهما من قبل المجلس مؤخرًا، ما يشير الى أن القادم المنظور لصالح المرأة والشباب في المشهد السياسي والبرلماني.



وأشاد الخلايلة بطبيعة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدًا ضرورة تعزيزها والنهوض بها، مع أهمية التركيز على المجالات الاقتصادية والصناعية والسياحية والتعليمية والاتصالات والطاقة.



كما حضر اللقاء، مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، ورئيسي اللجنة المالية الدكتور نمر السليحات، والاقتصاد عمر النبر، ورئيسة كتلة الائتلاف الوطني اسماء الرواحنة، ومقررة لجنة المرأة مروة الصعوب، وعضو اللجنة القانونية دينا البشير.