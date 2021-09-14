السراحنة لـ الوكيل : نطالب بتسريع نتائج تحقيق وفاة الطفلة لين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال رئيس لجنة الصحة النيابية احمد السراحنة أن اللجنة طالبت بتسريع نتائج فريق التحقيق بشأن وفاة الطفلة لين إثر إلتهاب غشاء البطن و انفجار الزائدة في مستشفى البشير .

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وأكد السراحنة لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء على محاسبة كل مقصر وإحالة ملف الطفلة إلى القضاء .



وكانت قد قررت وزارة الصحة إجراء تحقيق حول حادثة الوفاة من قبل فريق طبي وإداري وقانوني مؤلف من وزارة الصحة والجامعة الهاشمية، وذلك بشكل منفصل عن لجنة التحقيق المشكلة يوم أمس من قبل إدارة مستشفيات البشير.

