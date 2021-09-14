الثلاثاء 14-09-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 18.59% حتى تموز

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

6 وفيات و2753 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

كيف تتصرف إذا انفجر أحد الإطارات؟

أكثر من 100 مستوطن متطرف يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الضمان : تأمين صحي بامتيازات جديدة في طريقه للأردنيين

الأمانة لـ الوكيل : صيانة للإشارات الضوئية قبل الشتاء

حملة نظافة لموقع بغابات برقش تعرض لإلقاء النفايات

أردنيون يعبرون عن فرحهم بعاصمة السياحة العربية مأدبا

العثور على أربعيني متوفيا بمنزله في الزرقاء

الثلاثاء، 14-09-2021 11:30 ص

السراحنة لـ الوكيل : نطالب بتسريع نتائج تحقيق وفاة الطفلة لين

السراحنة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال رئيس لجنة الصحة النيابية احمد السراحنة أن اللجنة طالبت بتسريع نتائج فريق التحقيق بشأن وفاة الطفلة لين إثر إلتهاب غشاء البطن و انفجار الزائدة في مستشفى البشير .

اضافة اعلان


وأكد السراحنة لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء على محاسبة كل مقصر وإحالة ملف الطفلة إلى القضاء .

وكانت قد قررت وزارة الصحة إجراء تحقيق حول حادثة الوفاة من قبل فريق طبي وإداري وقانوني مؤلف من وزارة الصحة والجامعة الهاشمية، وذلك بشكل منفصل عن لجنة التحقيق المشكلة يوم أمس من قبل إدارة مستشفيات البشير.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

صحة الأعيان تبحث تحديات القطاع الصحي

5659536-434253135

توصيات نيابية هامة بشأن طلبة الجامعات

92021112509957949243

إقامة الدارسين في تركيا على طاولة النواب الإثنين

613df3f116f1c

الفايز: الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي أولوية وطنية حاليا

92021614346112211957

الأعيان يقر مشروع قانون البلديات واللامركزية

الفايز

الأعيان يناقش مشاريع قوانين محالة إليه من النواب