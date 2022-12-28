السعايدة :لا أرى جدوى من تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لمدة شهر

الوكيل الاخباري - رأى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، أن تمديد أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين لمدة شهر واحد أمر غير مجد.



وقال السعايدة، لـ"المملكة"، إنه لا يعتقد أن هناك فرق كبير على شهر واحد بتمديد أمر الدفاع للدائن أو المدان بدين يقل عن 100 ألف دينار، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تمديد أمر الدفاع 6 أشهر على الأقل.



وأوضح السعايدة، أن هناك 145 ألف مدين ديونهم أقل من 100 ألف، وجاء أمر الدفاع رقم 28 بعدم حبس من عليه دين أقل من 100 ألف دينار.



ولفت إلى أن "نحو 100 ألف مدين دينهم يقل عن 5 آلاف دينار، وبحسب قانون التنفيذ الجديد لا يجوز حبسهم".



وتابع أن "عدم حبس المدين لا يعني عدم ضمان حق الدائن لأنه يمكن الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدين كما يمنع من سفر المدين لحين سداد الدين".



وبين أن هناك مذكرة نيابية رفعها مجلس النواب وقع عليها مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس لعدم حبس المدين بالمطلق.

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