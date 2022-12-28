الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة : سنطلق نظام لمتابعة الإنجاز في أولويات برنامج التحديث الاقتصادي

السعايدة :لا أرى جدوى من تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لمدة شهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

تحذير للملايين من مستخدمي فيسبوك

فاعليات اقتصادية تؤكد أهمية إقرار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

التربية ومدرستي يطلقان توسعة برنامج الأندية الطلابية "مساحتي"

تنقلات واسعة في امانة عمان - اسماء

اصابات بحادث سير على دوار جبل النصر - صور

رفع سقف برنامج ضمان التمويل الصناعي وضمان تمويل المشروعات الناشئ

إحالة موظفين في التربية الى التقاعد - أسماء

الأربعاء، 28-12-2022 07:20 م

السعايدة :لا أرى جدوى من تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لمدة شهر

12202225203842496820799


الوكيل الاخباري - رأى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، أن تمديد أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين لمدة شهر واحد أمر غير مجد.

وقال السعايدة، لـ"المملكة"، إنه لا يعتقد أن هناك فرق كبير على شهر واحد بتمديد أمر الدفاع للدائن أو المدان بدين يقل عن 100 ألف دينار، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تمديد أمر الدفاع 6 أشهر على الأقل.

وأوضح السعايدة، أن هناك 145 ألف مدين ديونهم أقل من 100 ألف، وجاء أمر الدفاع رقم 28 بعدم حبس من عليه دين أقل من 100 ألف دينار.

ولفت إلى أن "نحو 100 ألف مدين دينهم يقل عن 5 آلاف دينار، وبحسب قانون التنفيذ الجديد لا يجوز حبسهم".

وتابع أن "عدم حبس المدين لا يعني عدم ضمان حق الدائن لأنه يمكن الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدين كما يمنع من سفر المدين لحين سداد الدين".

وبين أن هناك مذكرة نيابية رفعها مجلس النواب وقع عليها مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس لعدم حبس المدين بالمطلق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2Vkm1Ovci6Zmvcx0AtMknxM1h40UUs7rpvS4eSpI

محافظة يوضح حول السنة التحضيرية لجميع التخصصات في الجامعات

WhatsApp Image 2022-12-28 at 4.37.01 PM

قانونية النواب تواصل مناقشة تنظيم مهنة المحاسبة

1672227923327

طاقة النواب تُقر إلغاء قانون التصديق على امتياز الصخر الزيتي

154496704994ce1a232c0d477351ba4a834ebd198c

مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

WhatsApp Image 2022-12-28 at 2.35.45 PM

فلسطين النيابية: الأردن يولي أبناء قطاع غزة كل الرعاية

WhatsApp Image 2022-12-28 at 2.12.03 PM

"الأُسرة النيابية" تبحث موضوعي دعم الأُسر الفقيرة ومعونة الشتاء