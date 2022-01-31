الإثنين 31-01-2022
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الطاقة النيابية تناقش اليوم انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي

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الإثنين، 31-01-2022 06:11 ص

الطاقة النيابية تناقش اليوم انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - تعقد لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الاثنين، اجتماعا لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي.

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كما تواصل اللجنة خلال اجتماعها مناقشة، موضوعي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية الجديدة.


وبدأت لجنة الطاقة النيابية، السبت  تحقيقاً بخصوص انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة المنخفض الجوي وفشل التعامل مع هذه الانقطاعات، بحضور وزير الطاقة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.


وكشف رئيس اللجنة فراس العجارمة عن "أبرز التوصيات التي ستقدم لرئيس مجلس النواب أهمها تحديث الشبكة الكهربائية، وسن تشريع جديد للتعامل مع الأشجار المحيطة بأسلاك الكهرباء".


بالإضافة إلى "إنشاء غرفة عمليات مشتركة لكافة شركات توزيع الكهرباء يكون مقرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة، ومطالبة اللجنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة تزويدها بتقارير ربعية بخصوص مراقبتها جودة الشبكة الكهربائية وتحديثها ".


وبحسب العجارمة، فإن الانقطاعات الأخيرة كشفت عدم الجاهزية المسبقة لمثل هذه الحالات خاصة فيما يتعلق بقرب الأشجار من شبكات الكهرباء، وعدم القدرة على الوصول إلى أماكن الأعطال.


وقال عضو اللجنة النائب زيد العتوم السبت، إن  أسباب "متعددة" لانقطاع التيار الكهربائي "أحدها بسبب عدم تقليم الأشجار الواقعة سواء في مناطق البلدية أم مناطق خارج التنظيم أو حتى في ساحات البيوت".


 




 

 


 

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