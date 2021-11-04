الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 07:28 م

العودات : مجلس النواب سيتعامل بمسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، أن المجلس سيتعامل بمسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية الساعية لتعزيز مسيرتنا الإصلاحية من خلال مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للحياة السياسية.

حديث العودات جاء خلال لقاء اليوم الخميس بدار مجلس النواب مع رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق إيزابيل سانتوس والوفد البرلماني الأوروبي بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثيودوس، ومقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب أيمن مدانات.

وقال العودات، إن الأردن يتميز بحيوته في المراجعة المستمرة لمسيرته الديمقراطية، وهو ما نشهده اليوم من إرادة سياسية عليا جسدتها توجيهات سيد البلاد نحو مواصلة مسيرتنا الإصلاحية بتعزيز العمل الجماعي البرلماني وتمكين الأحزاب والشباب والمرأة لنصل بنهاية الأمر إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتحمل المسؤولية.

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