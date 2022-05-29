الأحد 29-05-2022
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الأحد، 29-05-2022 01:39 م

العين المجالي يشارك بالاجتماعات الربيعية لجمعية الناتو البرلمانية

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الوكيل الإخباري - يُشارك عضو مجلس الأعيان حسين المجالي في اجتماعات الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي بدأت يوم الجمعة الماضية في عاصمة لتوانيا فيليونس، وتستمر حتى يوم غد الاثنين، بمشاركة الدول الأعضاء.

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وتتضمن الاجتماعات، التي يُشارك فيها أيضًا ممثلو البلدان المراقبة، لجان الدفاع والأمن، والسياسة، والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والأمن.


وتأتي مشاركة العين المجالي في اجتماع لجنتي الدفاع والأمن، والسياسية، ومن المقرر أن يحضر رئيس جمهورية ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا جانبًا من الاجتماعات.

 




 

 


 

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