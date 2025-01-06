القاضي: بات واضحاً بأن الأردن مستهدف بحراكات خفية من الخارج

وبين القاضي خلال كلمة ألقاها تحت قبة العبدلي اليوم الإثنين أن معالم استهداف الأردن بحراكات خفية بات واضحاً ، حيث تحاول جهات متعددة تمرير مصطلح انعدام الثقة بين المسؤول والمواطن ، عبر أجندات خارجية لضرب الاستقرار الداخلي في الأردن .
وأكد بأن الأردن استطاع أن يحقق مصالحه الوطنية بروية وهدوء وتميز في المواقف ودقة ومصداقية جعلت منه حالة سياسية فريدة ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .
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