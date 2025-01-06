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القاضي: بات واضحاً بأن الأردن مستهدف بحراكات خفية من الخارج

النائب مازن القاضي
النائب مازن القاضي
الإثنين، 06-01-2025 11:50 ص
الوكيل الإخباري-   قال النائب مازن القاضي بأن الساحة الإقليمية تشهد منافسة شديدة على رقعة الشرق الأوسط لإعادة هيكلته وتشكيله بالمفهوم الجديد .اضافة اعلان


وبين القاضي خلال كلمة ألقاها تحت قبة العبدلي اليوم الإثنين أن معالم استهداف الأردن بحراكات خفية بات واضحاً ، حيث تحاول جهات متعددة تمرير مصطلح انعدام الثقة بين المسؤول والمواطن ، عبر أجندات خارجية لضرب الاستقرار الداخلي في الأردن .

وأكد بأن الأردن استطاع أن يحقق مصالحه الوطنية بروية وهدوء وتميز في المواقف ودقة ومصداقية جعلت منه حالة سياسية فريدة ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .
 
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