الإثنين 27-12-2021
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أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي
انطلاق مبادرة شبابنا معا لسلامتك بمحافظة البلقاء
حفرة امتصاصية في الشارع العام تهدد حياة المواطنين في السلط
توجه نيابي لتقديم مذكرة تطالب الحكومة بعدم رفع ضريبة الهايبرد
أخبار الشركات
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OPPO تطلق هاتفها الذكي الجديد A95 في السوق الأردني
HUAWEI Mobile WiFi E5785: راوتر واي فاي متنقل صغير الحجم مزود بتقنية LTE عالية السرعة ومزايا أخرى فريدة قريبًا في الأردن
شركة هيونداي موتور تعلن عن رؤيتها لمستقبل التنقل الذكي باستخدام الروبوتات والميتافيرس
سامسونج تتعاون مع نيتفليكس لتقديم أسلوب مبدع وتكنولوجيا مبتكرة للموسم الثاني من إميلي في باريس
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كورونا
المتحور أوميكرون و نزلات البرد.. وجهان لعملة واحدة فاحذروا نشره بالخطأ
لبنان يعلن وصوله للمرحلة الرابعة من تفشي وباء كورونا
كندا تتخطى حاجز مليوني إصابة بكورونا
بريطانيا تسجل 143 وفاة و98515 إصابة بكورونا
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شروط السماح بالتجمعات خلال احتفالات رأس السنة 2021/2022
أربعينية الشتاء او "المربعانية"
ماذا ينتظر الاردنيون في 2022 ؟
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أتذكرون أصغر مدخن في العالم؟ هذا ما حل به - صورة
بين المزح والجد.. كويتي يقفز من أعلى جسر الشيخ جابر - فيديو
قمر صناعي صيني يراقب الموارد الطبيعية
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ملاعب
حصاد مباريات النشامى عام 2021 ،، ومقارنة بين أرقام حمد وفيتال
الكشف عن الوجهة الجديدة لعبيدة السمارنة
ياسين البخيت يقدم موسما كبيرا في الدوري القطري
قرار مفاجئ من اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الفيصلي !!
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اللجنة القانونية النيابية : التعديلات الدستورية تحقق المشاركة الشعبية بصنع القرار
توجه لوضع شروط وإجراءات جديدة للبيع والشراء عبر الانترنت