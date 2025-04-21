الإثنين 2025-04-21 11:26 ص
 

النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية

ل
مازن القاضي
 
الإثنين، 21-04-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري - طالب النائب مازن القاضي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي إذا ما تمت إدانته بأنه على صلة بالخلية الإرهابية التي ضبطتها دائرة المخابرات العامة.اضافة اعلان


وقال القاضي، اليوم الاثنين، إن الاعترافات الأولية بيّنت أن أعضاء الخلية يمثلون جماعة الاخوان المسلمين، وأن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المرخص قانونا يعتبر جزءا من هذه الجماعة، وأنه إذا كان لديه علم من قريب أو بعيد بنشاط هذه الخلية الإرهابية فيجب أن يتحمل المسؤولية القانونية وحله من المحكمة المختصة بموجب المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الخارجية تدين اعتداء شرطة الاحتلال على المسيحيين وتقييد وصولهم إلى كنيسة القيامة

قف

عربي ودولي الفاتيكان يُعلن وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس

النائب رباع الظهراوي

أخبار محلية النائب رباع الظهراوي: "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة"

قفلب

منوعات شاب يعتدي على والده في الشارع ويشعل غضب الأتراك - فيديو

ل

شؤون برلمانية النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية

لبلاا

طب وصحة لا تتخلص منها- 4 فوائد مذهلة لخيوط الموز

جانب من افتتاح جلسة النواب اليوم الإثنين

شؤون برلمانية النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين

ا

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة



 
 





الأكثر مشاهدة