"النقل النيابية" تبحث آلية عملها

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب غازي البداوي، آلية عملها خلال الفترة المُقبلة.

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وفي مُستهل الاجتماع، قرأ رئيس وأعضاء اللجنة سورة الفاتحة على أرواح شهداء قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الذين استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.



وقال البداوي إن "النقل النيابية" استعرضت المهام المُناطة بها، كدراسة القوانين والاقتراحات وجميع الأمور التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والطيران، ومُراجعة سياسيات قطاع النقل وسبل تطويرها، مُشيرًا إلى الدور الرئيس الذي تقوم به اللجنة ويستند على محورين رئيسيين (تشريعي ورقابي).



وأضاف أن اللجنة ستعمل على مُناقشة ودراسة وإقرار مشاريع القوانين التي ستحال على اللجنة خلال الفترة اللاحقة، مع خُبراء ومُتخصصين في قطاع النقل.



من جانبهم، ثمن النواب الحضور : طلال النسور، محمود الفرجات، ماجد الرواشدة، زهير السعيدين، محمد الخلايلة، صالح الوخيان، رائد رباع، عمر الزيود، جهود جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجهاته للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المتمثلة بإرسال طائرة تحمل مُساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمُستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

