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النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين

جانب من افتتاح جلسة النواب اليوم الإثنين
جانب من افتتاح جلسة النواب اليوم الإثنين
 
الإثنين، 21-04-2025 10:52 ص
الوكيل الإخباري-  افتتح مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، جلسته العشرين برسالة ملكية سامية، عبّرت عن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه التحديات التي تواجه المملكة، وضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والوحدة الداخلية في مواجهة كل من يسعى للمساس بأمن الأردن واستقراره.اضافة اعلان


وقبيل بدء أعمال الجلسة، بثّ المجلس تحت القبة مقطعًا مصورًا يتضمّن رسالة سابقة لجلالة الملك، أشار فيها إلى أن "هناك من يسعى، بأوامر خارجية، للنيل من المملكة"، مؤكدًا أن الأردن سيبقى عصيًّا على كل من يحاول زعزعة أمنه أو التدخل في شؤونه.

كما استذكر المجلس في المقطع حديث جلالته عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي وصفها بأنها "السند الحامي للوطن"، والتي تقف ببسالة على حدود المملكة، مانعةً كل محاولات التهريب أو زعزعة الأمن.
 
gnews

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جانب من افتتاح جلسة النواب اليوم الإثنين

شؤون برلمانية النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين

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