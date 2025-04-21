النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين

وقبيل بدء أعمال الجلسة، بثّ المجلس تحت القبة مقطعًا مصورًا يتضمّن رسالة سابقة لجلالة الملك، أشار فيها إلى أن "هناك من يسعى، بأوامر خارجية، للنيل من المملكة"، مؤكدًا أن الأردن سيبقى عصيًّا على كل من يحاول زعزعة أمنه أو التدخل في شؤونه.
كما استذكر المجلس في المقطع حديث جلالته عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي وصفها بأنها "السند الحامي للوطن"، والتي تقف ببسالة على حدود المملكة، مانعةً كل محاولات التهريب أو زعزعة الأمن.
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