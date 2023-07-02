تعليم النواب تُهنئ "الأردنية" و"العلوم والتكنولوجيا" لحصولهما على مراتب مُتقدمة بتصنيف (QS) العالمي

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- هنأت لجنة التعليم والشباب النيابية، حلول الجامعة الأردنية (الجامعة الأم)، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، وفق تصنيف (QS) العالمي 2024.كما هنأت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، على لسان رئيسها النائب الدكتور طالب الصرايرة، الجامعة الأردنية لمُحافظتها على المرتبة الأولى على مُستوى الأردن، وكذلك جامعة العلوم والتكنولوجيا لحصولها على المرتبة الثانية على مُستوى المملكة، وعلى المرتبة 731 على مُستوى العالم.وقال الصرايرة إن حصول جامعتي: الأردنية والعلوم والتكنولوجيا على هذه المرتبة، يُعتبر إنجاز أردني بإمتياز، مُشيرًا إلى حجم الجهود التي بُذلت في هاتين الجامعتين من أجل الحصول على تلك المرتبة.وأضاف أن هذا الفوز يُعبر عن وجود إدارة ناحجة وكفؤة تستحق كل التقدير، فذلك يدل على وجود أُناس يُريدون أن يتركوا بصمة واضحة للنهوض بالتعليم العالي الأردني.وأوضح من شأن حصول هاتين الجامعتين على تلك المرتبتين استقطاب المزيد من طلبة دول العالم أجمع، فهذا التصنيف دليل على جودة العمليات الأكاديمية.وكانت الجامعة الأردنية، قالت في بيان صحفي سابق، إنها الوحيدة أردنياً التي تدخل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، من بين 1500 جامعة في 104 دول.ويُعتبر تصنيف (QS) الوحيد من نوعه الذي يقيس قابلية التوظيف والاستدامة للخريجين من الجامعات المصنفة، معتمداً بنتائجه على تحليل 17.5 مليون ورقة أكاديمية وآراء الخبراء لأكثر من 240 ألف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين.