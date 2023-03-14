رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير التركي

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار المجلس اليوم الثلاثاء، خلال لقائه السفير التركي لدى المملكة اردام اوزان، أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها.

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وأكد الفايز حرص الأردن الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية، وإدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات.



وعرض رئيس مجلس الأعيان، بحضور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية التركية في مجلس الأعيان العين ياسين الحسبان، للأوضاع الراهنة في المنطقة ومواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حيالها، والقائمة على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار فيها، مؤكدًا أهمية بناء علاقات عربية تركية تقوم على الاحترام المتبادل.



من جانبه، أكد السفير التركي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأردن ومختلف الدول العربية، وكذلك تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.