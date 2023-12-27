زراعة الأعيان تلتقي مع المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للتنمية وإدارة مصادر المياه

الوكيل الإخباري - عقدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، مع المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للتنمية وإدارة مصادر المياه الدكتور مروان الرقاد، تم خلاله الحديث حول إدارة قطاع المياه في المملكة.

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وقال الزعبي، إن الأردن يُعتبر من أفقر دول العالم في المياه، ويواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع، تتمثل بكمية الأمطار والسدود والأحواض المائية المشتركة، إلى جانب الحصاد المائي.

وأضاف أن اللقاء جاء للتنسيق مع المنظمة حول ضرورة تنبي مشاريع ريادية، والنهوض بمشاريع القطاع المائي ما يؤديً إلى تنمية المشاريع الزراعية، وتشغيل الأيدي العاملة، والحد من البطالة.



من جهته، قال الرقاد إن "الشبكة" هي منظمة إقليمية تتبع لمنظمة التعاون الإسلامي، وتُعنى بخدمة قطاع المياه والغذاء والطاقة والبيئة في الأردن والاقليم، وتنفيذ بعض المشاريع المائية بما فيها الحصاد المائي.



وأشار إلى مشاريع تنفذها الشبكة، تبدأ من المناطق الشمالية الشرقية، والغور الشمالي، والمفرق، تصل نسبة تشغيل الكادر الأردني فيها الى 95 بالمئة، وتتمثل المشاريع في استغلال الفاقد الغذائي، ومشاريع منزلية، مشاريع زراعية، بالإضافة الى مشاريع الحصاد المائي.



وأكد أهمية وضع خطط لتطبيق مفهوم الحصاد المائي، الذي يقوم على تخزين أكبر كمية ممكنة من مياه أمطار الشتاء، من خلال أبسط الطرق وأقلها تكلفة.



ولفت الرقاد إلى أن المشاريع الإقليمية لدى الشبكة تتمحور حالياً بين تركيا والعراق، الأردن والسعودية وسوريا (مشروع حوض الديسي)، بالإضافة الى مشاريع بين السودان ومصر.



وجرى خلال اللقاء التأكد على أهمية تكثيف التعاون بين الشبكة ومجلس الأعيان في موضوع سرعة انتاج خارطة الحصاد المائي بصورة واضحة وليست صماء كما جرى إنجازها في السابق.



وكذلك طرح موضوع إنجاز مشروع في قطاع الزراعة والمياه بالتعاون بين الشبكة ومجلس الأعيان ممثلًا بلجنة الزراعة والمياه.