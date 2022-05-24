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الثلاثاء، 24-05-2022 03:29 م

سياحة النواب تناقش خطط واستراتيجيات هئية الطيران المدني

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الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب ماجد الرواشدة، الخطط والأهداف لهيئة تنظيم الطيران المدني واستراتيجيتها للمرحلة المقبلة، فضلا عن الخطط المعمول بها في مجال سلامة وأمن الطيران.  اضافة اعلان


وطالب الرواشدة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو وعدد من المختصين من الهيئة، بمعرفة أبرز الاجراءات التي تتبعها الهيئة لمنع وقوع الحوادث الجوية ومدى التعاون ما بين الهيئة وشركات الطيران. 

وقال الرواشدة إن سلامة الطيران والمسافرين أولوية قصوى، وهي مناطة بالهيئة كمراقب، مؤكدا أهمية المتابعة بشكل متواصل، وخصوصا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وآثارها، والعمل بما يضمن سلامة التشغيل وأيضاً عودة الحركة الجوية الطبيعية. 

واشار الى اهمية تطبيق المعايير التي تعزز من شروط وسلامة النقل الجوي وحماية البيئة وتعزيز واستدامة الطيران ورفع مستوى الخدمات للارتقاء بالطيران المدني، وبالتالي المحافظة على وجود الطيران الأردني على الخارطة الدولية.

وشدد رئيس وأعضاء "السياحة النيابية" على ضرورة وضع اللجنة بنتائج التقييم والنسبة التي حصل عليها الاردن في نتائج تدقيق السلامة الصادرة عن منظمة الطيران المدني العالمية، مطالبين في نفس الوقت بضرورة تذليل كل العقبات التي تواجه الهيئة. 

مستو بدوره، قال إن الهيئة تعنى بتنظيم الامور المتعلقة بالسلامة الجوية وامن الطيران والبيئة والتنظيم الاقتصادي لمختلف مرافق الطيران المدني في الأردن.

واضاف ان المراجعة الدورية للخطط من شأنها تعزيز الدور التنظيمي والرقابي، ودعم تطور قطاع الطيران المدني، وذلك من خلال تحقيق شراكة فاعلة مع المستثمرين في هذا المجال، فضلا عن تحقيق اعلى معايير الاداء والشفافية.

 




 

 


 

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