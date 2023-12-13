الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

استشهاد صحفيين اثنين في غزة

المرصد الأورومتوسطي : وثقنا إنشاء 120 مقبرة جماعية في غزة

وفاة الفنان الاردني رضوان الـمـغـربـي - صورة

توجيهات ملكية بشأن الوكيل الأول سالم مفتن سالم

الاحتلال يعتقل حارسين للمسجد الأقصى

رئيس أركان جيش الاحتلال: ماجرى في الشجاعية حدث صعب

وصول طائرة مساعدات أردنية جديدة إلى العريش

الخزانة الأميركية: الاقتصاد العالمي قد يتأثر إن توسعت الحرب في غزة

وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين - اسماء

وزيرا الداخلية والصحة يعودان المصابين بالحادث المروع

عاجل

رئيس أركان جيش الاحتلال: ماجرى في الشجاعية حدث صعب

الأربعاء، 13-12-2023 06:57 م

فلسطين النيابية: مشروع تهجير الفلسطينيين لن يمر

12202313112933200999249


الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، المهندس فراس العجارمة، أن مشروع الاحتلال الإسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من خلال حربه الوحشية على قطاع غزة "لن يمر لأن الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه".

اضافة اعلان


وأشار العجارمة خلال مشاركته عبر تقنية "زووم" في الملتقى الشعبي لإسناد غزة، الذي عقده المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أمس الثلاثاء، إلى موقف الأردن المتقدم في الدفاع عن القضية الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة، ورفض التهجير، موضحا أن القوانين كفلت لأصحاب الأرض أن يدافعوا عن حقوقهم حتى وإن كان ذلك بالسلاح.


وطالب العالم أجمع بتحمل مسئوليته تجاه الوضع الكارثي في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي الذي خلّف آلاف الشهداء، ودمار كبير في البنية التحتية.
وأكد العجارمة أن معركة السابع من تشرين الأول، جاءت كرد فعل طبيعي على حصار غزة والتضييق عليها واعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن الحتمية التاريخية للقضية الفلسطينية هي التي ستنتصر من خلال تمسك الفلسطينيين بأرضهم.


وشدد على أهمية ملاحقة الاحتلال قانونياً ووضع حد لجرائمه في قطاع غزة، قائلا: إن "هذه الدولة المارقة يجب أن تقف عند حدها".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1702473234457

"التربية النيابية" تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

1702471142201

الفايز: يجب دراسة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي بعناية

WhatsApp Image 2023-12-13 at 2.58.09 PM

"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة "معدل الحصول على المعلومات"

0L5A0411

النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

WhatsApp Image 2023-12-13 at 1.54.23 PM

المعايعة: خطوات نوعية لترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة

2 (13)

العكور يدعو وزير الأشغال لزيارة موقع حادث تدهور سلحوب

أخبار متعلقة
420222693951987755660

رفع جلسة النواب نتيجة فقدان النصاب القانوني

a20c56c4-4119-4112-b2db-998e13ac61f1

مجلس النواب يعرض تحت القبة زيارة ولي العهد للعريش

ef0b9cb4-df5f-4fc5-8de2-63ebfea927b8

الصفدي: الحفاظ على جبهة الأردن الداخلية يفوت الفرصة على الأصوات غير الواعية

1700048236602

مجلس النواب يُقر مُعدل العمل المهني ويناقش مُعدل ضريبة العقار