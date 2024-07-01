الإثنين 01-07-2024
الوكيل الاخباري
 

غالانت: نحتاج 10 آلاف جندي إضافي فورا

تعميم من البنك المركزي على جميع البنوك العاملة في الاردن - وثيقة

عمليات جديدة للقسام في الشجاعية

بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

بدءًا من اليوم.. مصر تحدد مواعيد جديدة لفتح وإغلاق المحال التجارية

5 علامات تنذر بنقص زيت محرك السيارة

فيديو مؤثر لأب مصري يفاجئ ابنته في حفل تخرجها بعد غياب

الحكومة تعلن بدء العمل بقرار بشأن الموظفين الحكوميين اعتباراً من اليوم

مصر: وفاة 9 وإصابة 26 في حادث تصادم بجنوب سيناء

الضمان : دعم اشتراكات عاملين بـ (30) دينار شهرياً وحافز بـ (100) دينار - رابط التسجيل

الإثنين، 01-07-2024 12:15 م

فيصل الفايز ينعى الفقيد عمر النَّابلسي

620241313216430804812


الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عمر النابلسي، الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى يوم أمس الأحد، بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.

اضافة اعلان


وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين والمشهود لهم بالتميز والكفاءة، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها والحقائب الوزارية التي تسلمها، وكان له دور فاعل في مجلس الأعيان من خلال العمل التشريعي والوطني.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

العجارمة يكشف عن قرار هام لوزارة التربية بشأن امتحان الرياضيات

0b26adc4-12d2-43ff-a933-784b32fecb0b

الصفدي يرعى أعمال مؤتمر أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي

1719414392515

مجلس الأعيان يشارك بمؤتمر النساء البرلمانيات العالمي في الدوحة

1719151766787

الفايز يلتقي نائب رئيس مجلس النواب الألماني

66

رئيس النواب ونائب رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين

26024552_10159784485680424_1249081769_o_4

خارجية الأعيان تبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع الصين

أخبار متعلقة
620249143727133623875

الفايز ينعى العين الأسبق انتصار عباس

5202425153850281698645

الفايز يُهنئ الملك بمناسبة اليوبيل الفضي