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الإثنين، 30-05-2022 03:33 م

لجنة فلسطين في الأعيان تستنكر انتهاكات الاحتلال المستمرة

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الوكيل الإخباري - استنكرت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة التي ينفذها المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة تحت حجج واهية وخرافات تلمودية، والدعوات المستمرة لاقتحام المسجد الأقصى عبر مسيرة (الأعلام المخزية).

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وأشارت اللجنة التي يرأسها العين نايف القاضي في بيان اليوم الاثنين، الى أن الاحتلال يدير الظهر لكل دعوات التهدئة واستئناف محادثات السلام، ويمضي بمخططات التهويد والتطرف وفرض سيادته على المدينة المقدسة.


وأضافت، "اننا في الأردن نقف بكل ثبات وصلابة الى جانب اخوتنا في القدس وفي فلسطين المحتلة ولن نتخلى عن واجبنا ودور في الدفاع عن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وكل مقدس اسلامي ومسيحي في فلسطين ولن نسمح لحكومات الاحتلال بتصدير أزماتها الداخلية بمثل هذه المسرحيات والسياسات المضحكة والمكشوفة".

 

ودعت اللجنة المجتمع الدولي بكل دوله وهيئاته ومنظماته الى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وانهاء مهزلة الاحتلال الأخيرة الباقية في أرض فلسطين والكف عن الكيل بمكيالين.


وأكدت أن "الأردن لم ولن يدخر اي جهد على المستوى السياسي والدبلوماسي في سبيل العمل على انهاء الاحتلال وإرساء الحق بإقامة الدولتين وتحرير القدس وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مشيرة الى ضرورة أن يوحد العرب والفلسطينيون الصف وجمع الكلمة".

 




 

 


 

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