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معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال وجنوب غزة

الثلاثاء، 05-12-2023 04:36 م

مالية الأعيان تواصل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة

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الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة المالية المصغرة، المنبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين سهير العلي، خلال لقائها رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي موسى الحمادين، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة (2021).

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وثمنت العين العلي دور ديوان المحاسبة الفعال في المحافظة على المال العام والتحول التدريجي في آلية عمله من عملية تدقيق الامتثال إلى عملية تدقيق الأداء.


بدوره، أشار الحمادين إلى دور الديوان في الحفاظ على المال العام، الذي يأتي من خلال التحقق من مشروعية الصرف وتحقيق الالتزام بالموازنة العامة في نهاية السنة المالية، لافتًا إلى أن العمل مستمر في تطوير ورفع كفاءة أداء الديوان.


وأوصت اللجنة بدعم تطوير أداء ديوان المحاسبة في تحقيق أهدافه من خلال تكثيف الدورات الفنية المتخصصة، مؤكدة أنها ستستمر في عقد المزيد من الاجتماعات لاستكمال مناقشة التقرير.

 




 

 


 

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