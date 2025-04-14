مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.

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جاء ذلك خلال جلسة تشريعية مسائية عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.



وخلال الجلسة أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن "العقوبة يجب أن تكون رادعة"، قائلا إن "جسامة العقوبة مقترنة بالفعل ومدى الضرر الناتج عنها".