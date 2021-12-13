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الإثنين، 13-12-2021 03:09 م

مذكرة نيابية للحكومة حول مشاريع القوانين وتعديلاتها - تفاصيل

مجلس_النواب


الوكيل الإخباري - وجه عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة جماعية لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للمطالبة بإحالة مشاريع القوانين إلى مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة.

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وقالت المذكرة، التي تبناها النائب زيد العتوم، إن الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين تأتي مختصرة ومقتضبة بشكل يعطل عمل مجلس النواب ولا يمكنه من معرفة الأسباب الموجبة التفصيلية لكل مشروع قانون.


ودعت إلى ضرورة عدم إرسال أي مشاريع قوانين إلا إذا كانت تتضمن بيان الجهة التي قامت بتحضير مشروع القانون وأسماء الأشخاص القائمين عليها، والأسباب الموجبة لمشروع القانون بشكل تفصيلي، والأسباب الموجبة لتشريع أو تعديل كل مادة على حدة، والأثر القانوني المالي والاقتصادي والاجتماعي للتعديلات على كل مادة على حدة.


وشددت على ضرورة بيان الآثار الإيجابية والسلبية المحتملة لتعديل كل مادة على حدة إلى جانب بيان الارتباطات مع التشريعات والاتفاقيات المعمول بها لتعديل القانون بالمجمل ولكل مادة على حدة، فضلا عن بيان الأسس العلمية التي تم الاستناد إليها ووضع مرجعيات لها عند اتخاذ القرار بطرح مشروع التعديل للقانون.


ولفتت إلى ضرورة بيان الجهات التي تم استشارتها والتداول معها ونتائجها وذلك عند تحضير مشروع التعديلات مع بيان أية معلومات أخرى ضرورية لغايات دراسة مشروع القانون من قبل مجلس النواب.


وتاليا المذكرة:


 




 

 


 

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