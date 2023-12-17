مطالب مالكي المركبات العمومية والعاملين على التطبيقات على طاولة النواب

الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة المطالب المتعلقة بنقابة اصحاب السيارات العمومية والعاملين على التطبيقات الذكية، من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.

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وتبحث لجنة التربية والتعليم النيابية موضوع المدرسين في جامعة البلقاء التطبيقية والحاصلين على درجة الدكتوراة ولم يحصلوا على رتب أكاديمية.



وتناقش اللجنة النيابية المشتركة (القانونية و التوجيه الوطني والإعلام)، مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

واللجنة الإدارية تناقش خلال اجتماعها، الوضع الإداري في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.



وتلتقي لجنة فلسطين، مع ائتلاف الجمعيات المقدسية وعدد من الجمعيات للحديث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومجريات الأحداث في فلسطين.



وتزور لجنة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وذلك للاطلاع على واقع الهيئة.

