نفاع: لا بوادر لحل مجلس النواب

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الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب عزم المهندس زيد نفاع إنه لايعتقد بوجود أي بوادر لحل مجلس النواب الحالي كما يشاع في عديد من الأوساط السياسية والشارع العام على خلفية مجموعة من المستجدات الأخيرة على الساحة المحلية. اضافة اعلان





وأكد نفاع أن الدولة الأردنية دولة عميقة الجذور والأسس وراسخة وقوية البنيان رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها حيث واجه الأردن عبر تاريخه الذي تجاوز المئة عام ظروفا كثيرة معقدة لكنه تجاوزها بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي أبناء الشعب الاردني وقوة مؤسسات الدولة المختلفة وسيادة القانون ووقوف كافة مكونات المجتمع في وجه الفوضى وقوى الشد العكسي وأصحاب الفكر المنحرف والاجندات الخاصة.



وأضاف أن لاحل يلوح في الأفق لمجلس النواب بنظرة قانونية بأن أي إجراء قانوني بحق أي حزب من الأحزاب التي لها نواب حاليون في البرلمان سيكون بالغاء حصتهم على القائمة العامة واستثناء أصوات ناخبيهم من الاحتساب الجديد لباقي الأحزاب الحالية، التي شاركت في الانتخابات النيابية للمجلس العشرين، التي جرت في العاشر من أيلول الماضي.