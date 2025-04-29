نفاع: لا بوادر لحل مجلس النواب

وأكد نفاع أن الدولة الأردنية دولة عميقة الجذور والأسس وراسخة وقوية البنيان رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها حيث واجه الأردن عبر تاريخه الذي تجاوز المئة عام ظروفا كثيرة معقدة لكنه تجاوزها بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي أبناء الشعب الاردني وقوة مؤسسات الدولة المختلفة وسيادة القانون ووقوف كافة مكونات المجتمع في وجه الفوضى وقوى الشد العكسي وأصحاب الفكر المنحرف والاجندات الخاصة.
وأضاف أن لاحل يلوح في الأفق لمجلس النواب بنظرة قانونية بأن أي إجراء قانوني بحق أي حزب من الأحزاب التي لها نواب حاليون في البرلمان سيكون بالغاء حصتهم على القائمة العامة واستثناء أصوات ناخبيهم من الاحتساب الجديد لباقي الأحزاب الحالية، التي شاركت في الانتخابات النيابية للمجلس العشرين، التي جرت في العاشر من أيلول الماضي.
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