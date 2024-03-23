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السبت، 23-03-2024 05:49 م

وفد من الأعيان يُشارك باجتماعات المجموعة العربية في البرلمان الدولي

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الوكيل الإخباري - شارك وفد من مجلس الأعيان في الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ148 للاتحاد في مدينة جنيف السويسرية.

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وترأس وفد الأعيان رئيس اللجنة الإدارية في المجلس العين الدكتور خالد البكار، وضم في عضويته العين طلال الماضي، ورئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس العين الدكتورة محاسن الجاغوب، بحسب بيان لمجلس الأعيان، اليوم السبت.


وتقدم وفد الأعيان للاتحاد بطلب تبني مشروع قرار ضمن البند الطارئ في اجتماع البرلمان الدولي يتضمن طلبا لـ"وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية"، وهو طلب تقدمت به الجزائر أيضًا.


وأشار بيان المجلس إلى أنه جرى تفويض الأردن والجزائر وفلسطين بمفاوضة باقي الدول، التي تقدمت ببنود طارئة متشابهة لغايات دمجها وتقديمها باسم المجموعات السياسية، التي تتبنى ذلك.


والتقى وفد الأعيان مع الوفدين الفلسطيني والجزائري لوضع خطة عمل للالتقاء بباقي الوفود المشاركة لحشد مزيد من التأييد لإنجاح مقترح القرار الأردني الجزائري.


ويتبنى البرلمان الدولي بندًا طارئًا واحدًا فقط لإلزام البرلمانات بحث حكوماتها على تنفيذ بنود القرار.

 




 

 


 

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