الإكسسوار التقني العصري على معاصمكم: 6 أسباب تجعل ساعةHUAWEI WATCH FIT 2 الجديدة قطعة أساسية لا بدّ أن يقتنيها عشاق الموضة كافة

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة هواوي مؤخرًا منتجها الجديد ضمن سلسلة HUAWEI WATCH FIT ، وهي ساعةHUAWEIWATCH FIT 2 العصرية، التي تمتاز بشاشة أفضل ومزايا ذكية ومريحة مثل: الاتصال عبر البلوتوث، والرد السريع على الرسائل، وعمر البطارية الطويل لمدة 10 أيام. علاوة على ذلك، تم تحسين جميع مزايا إدارة الصحة واللياقة البدنية التي أحببتموها في الساعة السابقة.

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تتوافق الساعة - المتوفرة حاليًا في الأردن - مع أجهزة هواوي، بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى،وتتوفر بإصدارين هما: الإصدار الرياضي Active Editionوالإصدار الكلاسيكيClassic Edition.

إليكم 6 أسباب تجعل هذه الساعة الجديدة قطعة أساسية لا بدّ من اقتنائها.

إكسسوار تقني عصري على معاصمكم



تمتاز ساعةHUAWEI WATCH FIT 2 بأنها نحيفة وخفيفة بشكل مدهشعلى الرغم من شاشةHUAWEI FullView الكبيرة مقاس 1.74 بوصة.

وستستقر الساعة بشكل مريح على معصمكم بفضل تصميمها الرائع.

وأبرز جزء في الساعة هو الشاشة؛ فهي عالية الدقة وتوفر ألوانًا غنية ونابضة بالحياة ومليئة بالتفاصيل.

وتعدّ الساعة إكسسوارًا راقيًا، وتتوفر بمجموعة فريدة من الألوان؛ إذيواصل الإصدار الرياضي مسيرة الجيل السابق للساعات من حيث التصميم، ويأتي باللون Sakura PinkوIsle BlueوMidnight Black؛ بينما يأتي الإصدار الكلاسيكي باللون Nebula Gray وMoon White.



يمكنكم أيضًا تخصيص الساعة بالشكل الذي ترغبون به؛ إذ تستطيعون اختيار أحزمة من السيليكون الناعم والمريح أو من الجلد الأنيق، وكل ذلك بمجموعة من الألوان والأنماط الرائعة.



ومع ميزة إزالة الحزام وتبديله من إطار الساعة بمجرد الضغط، ستتمكنون من تغيير الأحزمة بما يناسب أمزجتكم وملابسكم بكل سهولة وسلاسة.

وتدعم الساعة كذلك تقنية تغيير وجه الساعة بنقرة واحدة، مما يتيح لكم نقل الصور من هاتفكم الذكي إلى الساعة الذكية بنقرة بسيطة.



مزايا مريحة لنمط عيش ذكي

تأتي ساعة HUAWEIWATCH FIT 2 مع مكبر صوت وميكروفون،مما يعني أنكم تستطيعون الرد على مكالماتكم أو رفضها من الساعة عبر البلوتوث.

إذا لم تكونوا متاحين للرد على الهاتف، فيمكنكم الرد بسرعة عبر رسالة قصيرة بنقرة واحدة. يمكنكم تخصيص الرد في تطبيق HUAWEI Health App، مما يسمح لكم بالبقاء متصلين بالإنترنت دائمًا وعدم تفويت أي شيء مهم.

بإمكانكم أيضًا الرد بسرعة على الرسائل عبر تطبيقات المراسلة الفورية من الساعة نفسها.



عمر بطارية طويل



إضافةً إلى أناقتها، تمتلك ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 بطارية قوية تستمر لمدة 10 أيام لضمان تجربة مريحة وغير منقطعة، مع خاصية الشحن السريع.

ويمكن شحنها لمدة 5 دقائق، كي تستطيعوا استخدامها لمدة 24 ساعة.

ويمكن استخدام الساعة الذكية في حالات الاستخدام العادية لمدة 10 أيام ولمدة 7 أيام في حالات الاستخدام المكثف.



خصائص إدارة الصحة الشاملة على معاصمكم



تستطيع ساعةHUAWEIWATCH FIT 2 تتبع مجموعة من البيانات الصحية لمساعدتكم في مراقبة صحتكم. وبفضل تقنية HUAWEI TruSeen™ 5.0 المطورة لتتبع معدل ضربات القلب، تستطيعالساعة قياس عدد نبضات القلب في الدقيقة، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2).



ويمكنها أيضًا تتبع أنماط النوم. وتستطيع الساعة الذكية تحليل المراحل المختلفة من النوم كل ليلة وتحديد مجموعة من مشاكل النوم المختلفة واقتراح حلول لها.



يحتوي تطبيق AppHUAWEI Health على مجموعة من الطرق لتعزيز نمط الحياة الصحي.

ويمكنكم استخدام خاصية Healthy Living Management لإنشاء خطة صحية مخصصة تشمل عدد الخطوات اليومية وكمية استهلاك المياه والتدريبات وغيرها ليذكرهم التطبيق بها كل يوم، ويمنحكم التحفيز لتشعروا بالرضا وتحافظوا على نمط الحياة الصحية.

وتتوفر أيضًا تذكيرات بأهمية الوقوف تعمل بالصوت والرسوم المتحركة لمساعدتكم في الحفاظ على نشاطكم.



اجعلوا وقت التمرين أكثر متعةً



أحد الطرق الرائعة للالتزام بالعادات الصحية هي جعلها أكثر متعة. مع خاصية تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال على ساعةHUAWEI WATCH FIT 2، يمكنكم تشغيل الموسيقى مباشرةً من هذه الساعة الذكية أثناء التمرين واستخدام BGM (الموسيقى الخلفية) أثناء الجري.



وتستطيعون أيضًا إدارة تشغيل الموسيقى من خلال تطبيقات الهاتف، ومطابقة قوائم الأغاني المختلفة مع الرياضات المختلفة والاستمتاع بالموسيقى في أي وقت ومكان.



حققوا أهداف اللياقة لديكم مع أوضاع التمرين الجديدة كليًا



تضم ساعة HUAWEIWATCH FIT 2 مزايا ذكية مصممة خصيصًا لمساعدتكمخلال التمرين في أي وقت ومكان، وتشمل 97 وضعًا للتمرين، بدءًا من الجري وركوب الدراجات، إلى تدريب الأثقال والرقص وألعاب الكرة والرياضات الشتوية والمزيد.



وتضم الساعة أيضًا مدرب لياقة بدنية متحرك مدمج لـ7 أوضاع محددة يوفر تعليمات صوتية وعروض توضيحية سهلة المتابعة، وتشمل الإحماء والاسترخاء بعد الانتهاء،مما يسهل أداء التمارين ضمن قائمة المهام اليومية وتتبع التقدم المحرز أثناء التنقل.



وسيحب العدائون بشكل خاص هذه الساعة الرائعة؛ حيث تتميز بمؤشر قدرة الجري من هواوي (RAI)، والذي يستطيع تحليل الطول والعمر والوزن ودرجة اللياقة البدنية وتجربة الجري لإنشاء خطة تدريب للمستوى الاحترافي.

ويتم بعد ذلك تحليل البيانات تلقائيًا وتعديل اقتراحات التدريب بناءً على التقدم المحرز.



تتوفر هذه الساعة الرائعة حاليًا في الأردن بسعر يبدأ من 99 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.