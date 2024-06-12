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الأربعاء، 12-06-2024 07:53 م

البنك العربي الراعي البلاتيني لمنتدى الأعمال الأردني الأوروبي الأول تحت عنوان "الأردن الرقمي والأخضر: الريادة في مستقبل الأعمال"

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الوكيل الإخباري - شارك البنك العربي مؤخراً كراعي بلاتيني وحصري من فئة المؤسسات المالية لفعاليات منتدى الأعمال الأردني الأوروبي الأول تحت عنوان "الأردن الرقمي والأخضر: الريادة في مستقبل الأعمال" والذي أقيم في فندق الفورسيزونز عمّان، تحت رعاية ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله. وقد تم تنظيم المنتدى من قِبل جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وسفارة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ومؤسسة ولي العهد.

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كما شهد المنتدى حضوراً متميزاً من المستثمرين الأوروبيين والمحليين من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين.  


ويُعتبر المنتدى منصة تشبيك هامة لمشغلي القطاع الخاص الذين تم اختيارهم من قبل الأردن والاتحاد الأوروبي، وذلك لتعزيز فرص التواصل واستكشاف إمكانيات الاستثمار المشترك مع المشاريع الأردنية الواعدة المرتبطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار. كذلك يهدف المنتدى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية ما بين الأردن وأوروبا ودفع عجلة تطوير الأعمال عبر القارات.


وشمل جدول أعمال المنتدى العديد من المواضيع الهامة وتضمن جلسة حوارية حول التصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي ومناقشة المعيقات لزيادة التصدير والاستثمار المشترك، بالإضافة إلى جلسة عامة بعنوان "تسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن"، إلى جانب محادثات استراتيجية عديدة لمناقشة خارطة الطريق للاستثمار في الأردن ودفعها للتقدم والنمو، ومناقشات حول دور المؤسسات المالية الأوروبية في تعزيز الاستثمارات. كما غطّت الجلسات مواضيع حيوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الرقمية، ووسائل تسريع العمليات الصناعية مع تعزيز صناعة الأغذية.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر تأتي في إطار اهتمامه بدعم المؤتمرات والفعاليات التي تُعنى بمواكبة المستجدات والتطورات في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا المالية والابتكار على صعيد الأعمال والاقتصاد بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

 




 

 


 

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