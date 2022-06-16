الخطوط الجوية القطرية بالشراكة مع فيزا "Visa" تتيح أمام المسافرين فرصة الدفع بواسطة بطاقة Visa الائتمانية

الوكيل الإخباري - تتيح الخطوط الجوية القطرية لمسافريها من مستخدمي بطاقات فيزا الائتمانية في العراق والأردن والكويت وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وباكستان؛ فرصة الحصول على العديد من الخصومات والمزايا الحصرية، بما في ذلك باقة سفر لحضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ المرتقبة، وذلك بفضل التعاون بين الخطوط الجوية القطرية وشركة فيزا "Visa". وتشمل باقات السفر التي تتيحها الناقلة، تذاكر لحضور المباريات مع إقامة فندقية لمدة 3 أو4 ليالٍ، في حين أن عدداً من الباقات تشمل تذاكر الطيران من/إلى دولة قطر.وتطلق الناقلة القطرية هذا العرض في الوقت الذي يخطط فيه المسافرون لعطلاتهم الصيفية، ويمنح مستخدمي بطاقات فيزا خصماً يصل إلى 12 بالمئة على تذاكر السفر التي يتمّ حجزها من الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان.



ويمكن الاستفادة منهذا العرض للحجوزات التي تتم عبر الموقع الإلكترونيالخاص بالناقلة القطرية www.qatarairways.com باستخدام الرمز الترويجيVISA22 والدفع باستخدام بطاقات فيزا الائتمانية والسفر الذي يتمّ خلال فترة هذا العرض. ويشمل هذا العرض الترويجي؛ السفر إلى جميع الوجهات على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية، وذلك رهناً ببعض الاستثناءات.



وقال السيد ديرسينيش أريسنديران، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان وأفغانستان: ""تعدّ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ المرتقبة في نهاية هذا العام؛ بمثابة فرصة استثنائية لاستقطاب المسافرين من جميع أنحاء العالم. وبوصفنا أفضل شركة طيران في العالم، فإنه يسرّنا التعاون مع شركة فيزا "Visa"، لنتيح أمام المسافرين فرصة السفر لحضور هذا الحدث الكروي الاستثنائي".



من جانبه قال السيد مادهور ميهرا، رئيس قسم المبيعات في شركة فيزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يأتي هذا العرض الترويجي بالتزامن مع مواصلة رفع القيود العالمية عن السفر، ليكون بمثابة وسيلة استثنائية لمكافأة مسافري الخطوط الجوية القطرية لدى استخدامهم بطاقات فيزا الائتمانية عند حجز رحلاتهم.

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كما يسرّنا مواصلة التعاون مع الناقلة الوطنية لدولة قطر لإثراء تجربة الدفع لمستخدمي بطاقات فيزا وإتاحة الفرصة لهم للفوز بالعديد من الجوائز الاستثنائية".



وتتيح الخطوط الجوية القطرية خيارات سفر مذهلة خلال موسم صيف 2022 مع تسيير رحلاتها يومياً إلى العديد من الوجهات الترفيهية والسياحية على شبكة وجهاتها العالمية، عبر أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي.

وسواء كان المسافرون يتطلّعون إلى قضاء إجازة شاطئية هادئة، أو زيارة مدينة نابضة بالحياة، أوالقيام بمغامرة في وجهة مذهلة، أوقضاء وقت استثنائي مع الأهل والأصدقاء؛ فإن وجهات الخطوط الجوية القطرية تتيح أمامهم أفضل الخيارات.



وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، متيحة بذلك أمام المسافرين أفضل الخيارات لقضاء إجازة صيفية لا تُضاهى، مع الاستمتاع بالراحة المطلقة والخدمات الاستثنائية.



أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم وذلك في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران" من سكاي تراكس.

ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي حيث أصبح أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم وذلك في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات".

مما يطمئن جميع المسافرين في جميع أنحاء العالم بأن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.