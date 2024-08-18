"المركزية تويوتا" تدعم البطليْن خطّاب وهندي المتأهلّيْن لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

الوكيل الإخباري- تدعم "المركزية تويوتا" البطليْن عبدالكريم خطّاب؛ صاحب الأرقام العالمية وذهبية برالمبيك طوكيو 2020 في رفع الأثقال، وأحمد سامر هندي؛ صاحب الأرقام العالمية وذهبية برالمبيك طوكيو 2020 في ألعاب القوى ضمن فئة دفع الكرة الحديدية، واللذيْن تأهّلا لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 التي ستُقام في الفترة ما بين 21 آب و10 أيلول 2024.



وبهذه المناسبة، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "مجموعة المركزية": "تشجّعنا الحملة العالمية لشركة تويوتا "ابدأ المستحيل Start Your Impossible by Toyota" دائمًا على مساندة كُل فرد متميّز في تجاوز التحديات وتحقيق أحلامه، والسعي إلى تشكيل مجتمعٍ أكثر شمولًا واستدامة".



وأضاف: "كلنا فخر بأبطالنا البارالمبيين من الأشخاص ذوي الإعاقة الثمانية الذين تأهلوا من الأردن للمنافسة في دورة الألعاب البرالمبية باريس 2024، ولا سيما بطليْ تويوتا عبد الكريم خطّاب وأحمد هندي، ومتحمسون لمواصلة دعمهما حتّى إحرازهما الميدالية الذهبية التي هما مرشحان لإحرازها بقوة".



من أبرز الرياضيين الأردنيين الذين قدّمت لهم "المركزية تويوتا" دعمها عبر هذه الحملة إلى جانب خطّاب وهندي، بطلة التايكواندو جوليانا الصادق، وبطل الملاكمة زياد عشيش اللذيْن شاركا في أولمبياد باريس 2024، ومتسلق الجبال أحمد بني هاني، والعدّاء نبيل مقابلة، وبطل الفروسية رعد الناصر وغيرهم الكثير من نجوم الرياضة في الأردن.