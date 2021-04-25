المصفاة تتوقع الوصول الى الإغلاق المالي لتنفيذ مشروع التوسعة خلال عام 2022

الوكيل الإخباري- توقعت شركة مصفاة البترول الأردنية الوصول الى الإغلاق المالي لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع خلال عام 2022.

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ولفتت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، الى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تحديد المتعهد المراد التعاقد معه في حد أقصاه الربع الأول من عام 2022.



وأشارت إلى أنها تعاقدت مع مستشار قانوني عالمي ومع شركة Technip لإدارة المشروع بما يتضمن إعداد شروط تأهيل متعهدي التنفيذ وتقييم عروضهم واختيار الأنسب منهم وكذلك الإشراف على تنفيذ المشروع.



ونوهت إلى انتهاء مراحل التأهيل المسبق، حيث تم إرسال وثائق عطاء إنشاء المشروع إلى المتعهدين، ليصار إلى استلام عروضهم منتصف شهر تموز المقبل.



ومن الجدير بالذكر أن شركة Tecnicas Reunidas الإسبانية كانت قد أنهت التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع FEED، في حين اختير بنك ستاندرد تشارترد كمستشار مالي للمشروع ليتولى أمر استكمال متطلبات التمويل والمباحثات مع الجهات التي تبدي اهتماماً بتمويل هذا المشروع.



وشددت على ان المشروع يلقى اهتماماً كبيراً من جهات عدة لتنفيذه وتمويله.