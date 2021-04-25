الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هيئة النقل تستقبل 3360 طلباً للتوصيل المنزلي

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

القمر العملاق يزين سماء المملكة غداً

وزير التنمية الاجتماعية يدشن مشروع رمضان الأمل

عودة حركة السفر في معبر العقبة نويبع إلى طبيعتها

اليرموك تحصل على 3 جوائز عالمية من مركز الأرض

تراجع مبيعات المحيكات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 60%

146 مليون إصابة بكورونا عالمياً

إشادة دولية بمكانة الأردن في مجال الطاقة المتجددة

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الأحد، 25-04-2021 04:58 م

المصفاة تتوقع الوصول الى الإغلاق المالي لتنفيذ مشروع التوسعة خلال عام 2022

2202118162920268396549


الوكيل الإخباري- توقعت شركة مصفاة البترول الأردنية الوصول الى الإغلاق المالي لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع خلال عام 2022.

اضافة اعلان
 

ولفتت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، الى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تحديد المتعهد المراد التعاقد معه في حد أقصاه الربع الأول من عام 2022.


وأشارت إلى أنها تعاقدت مع مستشار قانوني عالمي ومع شركة Technip  لإدارة المشروع بما يتضمن إعداد شروط تأهيل متعهدي التنفيذ وتقييم عروضهم واختيار الأنسب منهم وكذلك الإشراف على تنفيذ المشروع.


ونوهت إلى انتهاء مراحل التأهيل المسبق، حيث تم إرسال وثائق عطاء إنشاء المشروع إلى المتعهدين، ليصار إلى استلام عروضهم منتصف شهر تموز المقبل.


ومن الجدير بالذكر أن شركة Tecnicas Reunidas  الإسبانية كانت قد أنهت التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع FEED، في حين اختير بنك ستاندرد تشارترد كمستشار مالي للمشروع ليتولى أمر استكمال متطلبات التمويل والمباحثات مع الجهات التي تبدي اهتماماً بتمويل هذا المشروع.


وشددت على ان المشروع يلقى اهتماماً كبيراً من جهات عدة لتنفيذه وتمويله.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

منصّة زين ومصنع الأفكار يقدمان منحة للالتحاق بدبلوم أكاديمية فاب لاب 2021

bPF0PFiQ

هيونداي موتورز تعقد شراكة مع منظمة البحار الصحية

WhatsApp Image 2021-04-25 at 12.25.19 PM

SSD 980 NVMe من سامسونج، قرص تخزين داخلي جديد يضع معيارًا جديدًا للأداء

125564 Ramadan Credit Card offer-Banners-03-07

بنك الإسكان يطلق حملة الاسترجاع النقدي بنسبة 25%

Tikyet Um Ali

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان الفضيل

WhatsApp Image 2021-04-24 at 2.09.02 PM

ارتفاع أرباح كابيتال بنك الى 10.2 مليون دينار للربع الأول

أخبار متعلقة
90a8bfef-de29-4477-812e-2eefd2a620c4

كابيتال بنك يصادق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وبنسبة 12% من رأسمال البنك