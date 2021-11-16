بنك صفوة الإسلامي يفتتح عيادة طبية لرعاية موظفيه ومتعامليه في مقر الإدارة العامة

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الوكيل الإخباري - افتتح بنك صفوة الإسلامي مؤخراً عيادة طبية متكاملة في مبنى الإدارة العامة الكائن في العبدلي، وذلك في خطوة يهدف من خلالها لتلبية الاحتياجات الطبية لموظفيه ومتعامليه ومراجعي البنك.وكان افتتاح العيادة قد جاء في إطار اتفاقية الشراكة التي جمعت البنك وشركة أسيتون لتجهيز وإدارة العيادات الطبية، التي تولت مهمة تجهيز العيادة بأحدث المستلزمات والمعدات والأدوات الطبية اللازمة لتأمين أفضل الخدمات الصحية والفحوصات السريرية وفحوصات كورونا (PCR) السريعة، فضلاً عن تقديم المشورة الطبية مجاناً، وعلى يد كادر طبي متميز بكفاءته العالية.وفي تعليق له حول هذل الإنجاز، قال رئيس دائرة رأس المال البشري لدى بنك صفوة الإسلامي، محمد الهواري: "فخورون بافتتاح العيادة الطبية التابعة للبنك، والتي من خلالها نترجم حرصنا الدائم على مواصلة تقديم أفضل تجربة لكافة الأطراف المعنية بأعمالنا وأعلى قيمة مضافة، كما نجسد شعارنا: إلى جانبكم وأقرب إليكم، وذلك بما يمتد لإثراء الخدمات والمزايا المقدمة لطاقاتنا البشرية ولمتعاملينا الكرام ورفع مستواها بالتركيز على تلك المتعلقة بالصحة التي ندرك أهمية الحفاظ عليها."واختتم الهواري حديثه بالقول: "نثمن كافة الجهود التي بذلتها شركة أسيتون لتجهيز وإدارة العيادات الطبية ممثلة بمديرها العام الدكتور ياسر الجربان، لإنجاح هذا المشروع الذي نضيفه لسجلنا الحافل بالإنجازات على مختلف الأصعدة."ومن جانبه، قال مدير عام شركة أسيتون لتجهيز وإدارة العيادات الطبية، الدكتور ياسر الجربان: "سعداء بهذه الشراكة مع بنك صفوة الإسلامي ونثمن هذه الخطوة التي بادر بها البنك وذلك دليل اهتمام إدارته بكافة الشركاء سواء الداخليين أو الخارجيين، ونتمنى أن تكون هذه الشراكة ممتدة لسنوات عديدة."ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي الذي يسعى لأن يكون أكثر من مجرد بنك إسلامي مواصلاً دوره ليس فقط في بناء الاقتصاد، بل وفي بناء المجتمع، يقود استراتيجية فعالة لرعاية موظفيه والمتعاملين معه باعتبارهم شركاء نجاحه، يرصد لها ميزانية طموحة مع برامج ومبادرات متنوعة يهدف عبرها لتقديم كافة أشكال الدعم لهم.